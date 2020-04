Ingrijpende werken in Groenstraat en Toeffelhoek: nieuwe rioleringen, nieuwe persleiding en inrichting van fietsstraten David Acke

17 april 2020

18u16 1 Boechout Sinds maandag 6 april vinden er wegenwerken plaats in de Groenstraat en Toeffelhoek in Boechout. Aquafin vervangt er de persleiding. Later komt er nog een gescheiden riolering en wordt de bovenbouw van beide straten heraangelegd. De straten zullen uiteindelijk ook ingericht worden als fietsstraten.

“In de Groenstraat en Toeffelhoek is het wegdek op vele plaatsen gescheurd, vertoont het verzakkingen en zijn de bermen stukgereden. Er is ook nog geen riolering voorzien. Daarom gaan we deze twee straten nu grondig aanpakken. Een gescheiden riolering en mooie grachten zorgen voor een goede waterhuishouding in het agrarische gebied. Betonnen kantstroken moeten in de toekomst de bermen beschermen en weer laten opfleuren”, legt schepen van openbare werken Dirk Crollet (CD&V) uit.

“Het doel is om de straten voor alle weggebruikers veiliger en trager te maken en ze ook in te richten als fietsstraten”, zegt schepen van Mobiliteit Rudi Goyvaerts (PRO). “In de Groenstraat en de Toeffelhoek hebben we, zonder onteigeningen, geen ruimte voor fietspaden. Een fietsstraat is zone 30 en beantwoordt aan de doelstelling om op landelijke wegen in te zetten op lokaal verkeer en zeker geen sluipverkeer.”

Tijdens de werken wordt een gescheiden riolering aangelegd, de persleiding vervangen en de bovenbouw heraangelegd. Dat zal gebeuren in twee fases. De eerste fase is gestart op maandag 6 april en omvat de aanleg van de persleiding, zodat het afvalwater van Vremde naar het zuiveringsstation aan de Borsbeeksesteenweg gestuwd kan worden.

Fietsomleiding

De huidige werken vinden vooral plaats in de velden, vanaf het pompstation in de Toeffelhoek tot aan de Groenstraat. Er is dus weinig hinder voor voertuigen. Er is wel een fietsomleiding voorzien om conflicten tussen vrachtwagens en fietsers zoveel mogelijk te vermijden. Later, in de tweede helft van mei, wordt de rijbaan afgesloten om de persleiding aan te sluiten op de pompstations.

Tweede fase

Tijdens de tweede fase van de werken wordt de riolering aangelegd en de bovenbouw van de Groenstraat en Toeffelhoek heraangelegd. Die werken starten in de tweede helft van mei. Omdat deze fase de grootste impact zal hebben op de bereikbaarheid van de bewoners en de verkeerssituatie zal de gemeente nog een bewonersvergadering organiseren. Ook voor de start van de werken was nog een bewonersvergadering gepland op maandag 16 maart, maar die is omwille van het coronavirus geannuleerd. De presentatie daarvan kan je wel bekijken op www.boechout.be.