IN BEELD. Muziek en lekker eten: veel belangstelling voor Food & Music Festival Konfijt Toon Verheijen

10 november 2019

19u27 0 Boechout Goede muziek en lekker eten. Meer heeft een Vlaming niet nodig om een zonnige zondag op een aangename manier door te brengen en dat bleek zondag zeker tijdens het Food & Music Festival Konfijt in de Appelkantstraat in Boechout.

Honderden bezoekers kwamen naar de vierde editie van het festival met vaste basisingrediënten: leuke optredens en verschillende chefkoks die verspreid over het ‘festivalterrein’ hun kunsten toonden. Zo was er onder meer And they spoke in Anthems, van singer-songwriter Arne Leurentop. De Talking Heads Tribute Band Byrning Down The House, met zanger en frontman Tom Hannes en Spinvis zorgen later op de avond nog voor muzikale hoogtepunten. Spinvis brengt in de unieke setting van een protestantse kerk het laatste concert van hun Trein Vuur Dageraad-tournee in België.

Op het kookpodium werden topchefs uitgedaagd om recepten uit ‘Ons kookboek’ uit 1927 te vertalen naar de hedendaagse keuken. Cathérine Vandoorne (De Madammen) daagde Wim Lybaert (De Colombus) en Wouter Keersmaekers (De Schone van Boskoop) in een food-demo uit. Michel Van Tricht (Kaasaffineurs Van Tricht), Thijs Vervloet (Colette), Tom Van Loock (Pure C), Frederic Chabert (Dôme), Wim Maes (Botan) waren ook aanwezig.