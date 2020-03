Huldig mee de fietsostrade tussen Deurne en Boechout in tijdens fietstocht ADA

09 maart 2020

16u22 0 Boechout In 2018 startte de provincie Antwerpen met de aanleg van de fietsweg tussen de Vosstraat in Deurne en de aansluiting van de fietsostrade ter hoogte van de Oude Steenweg in Boechout. Op zaterdag 28 maart zijn de werken achter de rug en wordt deze gloednieuwe fietsweg ingefietst.

Iedereen is uitgenodigd om samen te fietsen van aan de Vosstraat in Deurne, over de fietsbrug op de grens van Mortsel en Boechout, tot aan de Victor Heylenlei in Boechout. Vertrek is voorzien om 11 uur op de fietsostrade ter hoogte van de Vosstraat in Deurne. Na het officiële gedeelte is iedereen uitgenodigd voor iets lekkers.

De F11 Antwerpen-Lier loopt langs dichtbebouwd gebied met veel werk- en schoolbestemmingen. De totale lengte van 12 kilometer is perfect haalbaar met de fiets. Voor de provincie Antwerpen zijn de steden Lier en Antwerpen belangrijke knooppunten in het fietsostradenetwerk. Je fietst vanuit de Pallieterstad via fietsostrades naar Antwerpen (F11), Mechelen via Lint (F16 en F1), Aarschot (F104), Herentals (F103) en Boom (F17). In Antwerpen sluit de F11 aan op de FR10, het Ringfietspad en de F1 richting Mechelen.