Herman Van Brempt, coryfee van Groen-gangmaker, is overleden ADA

12 november 2019

Groen-Gangmaker laat weten dat Herman Van Brempt overleden is. Van Brempt was lijstduwer bij de laatste verkiezingen voor de partij. Reeds bij de beginjaren van Gangmaker, de voorloper van Agalev-Gangmaker en het huidige Groen-Gangmaker, was Van Brempt betrokken. Later werd hij lid van de mobiliteitsraad, voorzitter van de Gecoro en gemeenteraadslid voor de partij die onvoorwaardelijk op zijn bevlogen inzet kon rekenen.

Herman Van Brempt was een krak in techniek en praktisch inzicht. Een doener die graag eigen of andermans creatieve verzinsels realiseert. Dat deed hij jarenlang voor de kinderopvang van de Kleine Berg en voor Sfinks. Van Brempt zette zich vooral in voor ruimtelijke ordening en mobiliteit. “Op de fiets kom je gemakkelijk mensen tegen”, zei hij altijd.

In de nacht van 7 op 8 november is Herman Van Brempt overleden. Herman was al een tijdje ziek en wordt op zaterdag 16 november in Alphen begraven op een natuurbegraafplaats.