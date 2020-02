Helga Sibick verkozen tot Boechoutse ‘Sporter van het jaar’ ADA

09 februari 2020

10u38 0 Boechout Een trialtonloopster, tennister en zwemster: het zijn maar enkele van de sportlaureaten die de sportraad en de gemeente van Boechout op het Feest van de Sport hebben gehuldigd. In totaal werden maar liefst 324 kampioenen in de bloemetjes gezet.

Zoals elk jaar zette de gemeente Boechout ook nu haar sporthelden in de bloemetjes. En dat zijn er veel. Maar liefst 324 sportkampioenen werden gehuldigd. De ‘sporter van het jaar’ was dit keer Helga Sibick. Nadat ze in juni overtuigend de triatlon van Brasschaat had gewonnen, bleek Helga Sibick (lid van Sgola) talent te hebben voor de lange afstand. In augustus zette ze een uitzonderlijke prestatie neer in de Ironman van Vichy waar ze als enige vrouw onder de 10 uur bleef. Dankzij die overwinning mag ze de Belgische driekleuren gaan verdedigen op het WK Ironman van Hawaï in 2020. Een verdiende ‘Sporter van het jaar’ dus.

De eerste ploeg van basketbalclub Oxaco BBC krijgt de titel van Sportploeg van het jaar 2019. De ploeg werd kampioen in de reguliere competitie van tweede nationale Top Division Men 1, de hoogste reeks voor niet-professionele basketbalspelers in België.

Beloftevolle jongere

Tennister Margot Van Dyck heeft het statuut van topsportbelofte en is voor het tweede opeenvolgende jaar geselecteerd door Tennis Vlaanderen als beloftevol talent. In haar geboortejaar (U9-meisjes, reeks 2) behoort ze volgens de federatie tot de vijf beste meisjes. Daarnaast werd ze in 2019 voor de tweede keer op rij zowel Vlaams als gewestelijk/provinciaal kampioen.

G-sporter van het jaar

Ook dit jaar mocht de gemeente een G-sporter belonen voor de sportieve inzet. Joyce Van Noten, al jarenlang vaste waarde bij de huldiging van de sportkampioenen, won op het Belgisch Kampioenschap zilver op de 50, 100 en 400 meter vrije slag. In totaal heeft ze al heel wat overwinningen op haar palmares staan.

Sportverdienste van het jaar

Nico Schillemans krijgt de titel ‘Sportverdienste van het jaar’. Hij is meer dan vijftien jaar trainer van de eerste ploeg van de Kon. Bacwalde S.K. geweest en loodste de ploeg naar twee bekeroverwinningen en drie kampioenentitels bij het recreatieve voetbal van Voetbal Vlaanderen. Tegenwoordig begeleidt hij de kleuters in de club. De clubleden willen hem een gepast eerbetoon geven, vooral omdat hij de club mooier en groter heeft gemaakt.