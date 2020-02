Helga bereidt zich voor op Ironman van Hawaï: “Stress? Ja, maar alleen om hotel te vinden en opvang voor de kinderen” David Acke

13 februari 2020

11u45 0 Boechout Amper 2 jaar geleden werkte Helga Sibick (39) haar eerste triatlon af, in oktober staat ze al aan de start van de zwaarste ter wereld: de Ironman van Hawaii. “Stress? Niet voor de wedstrijd, wel om een hotel te vinden en opvang voor de kinderen.”

Mama van drie kinderen, getrouwd, voltijdse job en tussendoor vind je Helga op de fiets, in het zwembad of ergens in de Boechoutse velden aan het hardlopen. Leven met duizend per uur en jezelf dwingen op zoek te gaan naar de grenzen van je eigen kunnen. En die liggen verder dan je zou denken. “Mensen zijn tot veel meer in staat dan ze zelf zouden denken”, zegt ze nuchter. Toch zijn er maar weinig mensen die in staat zijn tot het huzarenstukje die Helga op punt staat te verwezenlijken.

Ik ga voor een podiumplaats en hoop onder de tien uur te finishen. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Als de lente er is, ga ik beginnen trainen. Reken toch op twee uur per dag. Soms tot 20 uur per week Helga Sibick

In oktober trekt ze naar Hawaï. Haar kinderen zouden graag meegaan als vakantietripje, Helga heeft andere plannen. “Ik ben geselecteerd om deel te nemen aan de Ironman in Hawaï in de categorie recreanten. De profs, dat is te hoog gegrepen voor mij maar bij de liefhebbers ga ik voor een podiumplaats.” Voor wie niet weet wat die Ironman juist inhoudt: 3,86 kilometer zwemmen, 180,2 kilometer fietsen en 42,2 kilometer lopen. Het is het wereldkampioenschap van de triatlon en wordt aanzien als de zwaarste in de wereld door de hevige wind die er kan staan en hoge temperaturen. Een mens zou zich zorgen maken over die afstanden maar Helga niet. “Ik heb vooral stress om alles georganiseerd te krijgen”, lacht ze. “De vlucht boeken, een hotel reserveren, opvang voor de kinderen vinden. Daar maak ik me zorgen om.”

Binnen binnen de 10 uur

De Boechoutse trekt met grote ambities richting Hawaï. “Ik ga voor een podiumplaats en hoop onder de tien uur te finishen. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Als de lente er is, ga ik beginnen trainen. Reken toch op twee uur per dag. Soms tot 20 uur per week.” Vooral het zwemmen is nog een werkpunt. Tot vijf jaar geleden had Helga namelijk nog nooit crawl gezwommen. “Dat heb ik moeten leren en daardoor is mijn techniek niet wat het zou moeten zijn. Ik heb ook niet echt een zwemmerslichaam waardoor ik moet oppassen voor blessures. Gelukkig is zwemmen ook de minste afstand waardoor ik tijdens het fietsen en lopen nog heel wat plaatsen kan goedmaken.” In 2015 nam Helga in Deinze voor het eerst deel aan een halve triatlon. Toen trainde ze amper een maand en kwam ze als zesde over de streep. “Ik kwam als een van de laatste uit het water, na het fietsen was ik 12de en uiteindelijk werd ik 6de na het lopen. Daar liggen dus mijn kansen.”

Maar naast de fysieke inspanning wil Helga ook genieten van het moment. De Ironman is de natte droom van elke triatleet en dus wil ze dat moment ook ten volle beleven. “De start is altijd zenuwslopend maar daarna is het vooral genieten. En dat ga ik daar zeker ook doen.”