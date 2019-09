Grote rampenoefening bij Multiversum Campus Alexianen test noodinterventieplan ADA

26 september 2019

Wie deze morgen in de buurt was van Multiversum Campus Alexianen in Boechout, kon er niet naast kijken. Tientallen wagens van diverse hulpdiensten stonden er geparkeerd. Reden tot paniek was er niet want het ging om een grootschalige rampenoefening op donderdagochtend.

Brandweer, politie en ook de dienst Noodplanning van de gemeente Boechout werkte mee aan de oefening. Met deze oefening wilde de gemeente testen of het noodinterventieplan van de campus goed werkt, zodat het kan worden bijgestuurd indien nodig.