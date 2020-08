Grootvader burgemeester Koen T’Sijen was producer van ‘De Witte’ en ‘De Witte van Sichem’ van Robbe De Hert ADA

25 augustus 2020

17u13 0 Boechout Maandagavond overleed filmregisseur Robbe De Hert op 77-jarige leeftijd in Antwerpen. Wereldberoemd in Vlaanderen door zijn verfilming van ‘De Witte van Sichem’ uit 1980. Wie op Wikipedia kijkt zal zien dat de producer van de film een zekere Henk Van Soom is, de grootvader van Boechouts burgemeester Koen T’Sijen.

In de bureau van burgemeester Koen T’sijen hangt al jaren de originele filmposter van ‘De Witte’. Die van 1934 en dus niet die van de verfilming van Robbe De Hert. T’Sijen kreeg de poster, die toen nog geschilderd werd, na de dood van zijn grootvader Henk Van Soom. Hij was destijds producer en bracht de film uit onder ‘New Star Film’. Een pronkstuk waar de burgemeester terecht trots op is.

“Ik liet de affiche professioneel inkaderen en heb hem altijd goed bewaard. Op de affiche staat de afbeelding van acteur Jefke Bruyninckx die in de film uit 1934 de hoofdrol speelde. Die film werd geregisseerd door Jan Vanderheyden. Mijn grootvader was op dat moment producer van die film en zou later ook Robbe De Hert helpen bij het uitbrengen van zijn verfilming van ‘De Witte van Sichem’. Zo kwam de originele poster bij mij terecht.”

T’Sijen heeft De Hert ook enkele malen ontmoet. In de jaren ‘80 tijdens een cursus creatief schrijven in Leuven waar De Hert gastdocent was en eens in 1992 toen T’Sijen met de Scouts een praatcafé organiseerde. “Dat was het moment dat zulke praatcafé’s enorm aan populariteit wonnen. Je zette enkele interessante mensen bij elkaar, voegde daar een goede moderator aan toe en je kreeg boeiende gesprekken. Robbe wat hot op dat moment en dus nodigden we hem uit. Ook Wouter Vandenhaute en Kurt Van Eeghem waren te gast.”

De Universiteit Antwerpen zal de enorme collectie aan filmposters, films, dvd’s, onafgewerkte scenario’s en aantekeningen die Robbe De Hert naliet nu onderzoeken.