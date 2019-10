Groen-Gangmaker vraagt gemeentebestuur armoedetoets in te voeren ADA

23 oktober 2019

12u56 1 Boechout Op de afgelopen gemeenteraad vroeg raadslid Joost Derkinderen (Groen-Gangmaker) aan het gemeentebestuur om systematisch beleidsbeslissingen te screenen op mogelijke gevolgen voor mensen die in armoede leven. Hij verwees daarbij naar de eerste duurzame ontwikkelingsdoelstelling ‘Geen armoede, beëindig armoede overal en in al haar vormen.’ Schepen Els Augustinus gaf een korte toelichting van de zaken die de gemeente nu al doet om armoede tegen te gaan.

Cijfers confronteren: volgens de kinderarmoede-index van Kind en Gezin wordt in Boechout 8 procent van de kinderen geboren in een kansarm gezin. In heel België kan 20 procent van de gezinnen de energiefactuur moeilijk betalen. Raadslid Derkinderen vraagt daarom een armoedetoets in te voeren. Die moet nagaan of het lidgeld van verenigingen niet te duur is, of iedereen mee kan op weekend en of de inkom bij evenementen niet te hoog is zodat iedereen kan deelnemen. Derkinderen vraagt zich af of beleidsbeslissingen nu al systematisch gescreend worden en of het gemeentebestuur al concrete maatregelen nam om armoede te bestrijden.

Schepen reageert

“We zijn er ons als gemeentebestuur absoluut van bewust dat er individuen en gezinnen zijn die het financieel moeilijker hebben”, reageert schepen van Welzijn, Els Augustinus (PRO Boechout-Vremde). “Daarom wordt er al veel ondersteuning gegeven, vooral financieel.” De schepen verwijst hierbij naar de dienst Welzijn. De maatschappelijk werkers bekijken samen met de cliënt welke mogelijke oplossingen er zijn. Zoals verminderde tarieven voor kinderopvang, hulp bij het betalen van energiefacturen, voedselhulp via ’t Winkeltje en een vervoersdienst voor mensen met een beperkt inkomen.

Het OCMW van Boechout heeft mee het SVK Woonweb opgericht en er is een samenwerking met De Ideale Woning om in betaalbare woningen te voorzien. De dienst Welzijn heeft een preventiemedewerkster die aan armoedepreventie doet. De gemeente subsidieert ook kansarmoedeprojecten. “Gelet op alle bovengenoemde zaken, durf ik wel te stellen dat we absoluut rekening houden met mensen in armoede. Het is nu al een ‘mindset’ bij het nemen van beleidsbeslissingen.”