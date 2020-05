Groen-Gangmaker reageert op vraag N-VA om schepen Dierenwelzijn: “Onze gemeente tracht al jaren zorgzaam om te gaan met dieren” ADA

06 mei 2020

Schepen Kris Swaegers (Groen-Gangmaker) reageert op de vraag van N-VA Boechout om een schepen van Dierenwelzijn aan te stellen. Zij vinden dat er nood is aan een duidelijk beleid omtrent dierenwelzijn. "Maar dat plan is er wel degelijk", klinkt het bij de verantwoordelijke schepen.

N-VA Boechout zou graag een schepen voor Dierenwelzijn zien in de gemeente. Volgens de partij hinkt Boechout achterop in vergelijking met andere gemeentes op vlak van dierenwelzijn. Maar ook voor de burger zou een dergelijke schepen een gemakkelijk aanspreekpunt moeten zijn. N-VA opperde dit tijdens een interpellatie tijdens de gemeenteraad.

Schepen van Milieu Kris Swaegers antwoordde dat dierenwelzijn hoort bij haar bevoegdheid als schepen van Milieu. “De milieudienst is het aanspreekpunt en volgt dossiers en projecten in verband met dieren op. Bij meldingen zullen zij ingrijpen en indien nodig andere bevoegde instanties inschakelen. Bij verloren gelopen honden of katten wordt de wijkpolitie ingeschakeld en vorig jaar kocht de gemeente nog een toestel aan om chips te lezen van aangereden of doodgereden dieren zodat de eigenaar verwittigd kan worden”, zegt schepen Kris Swaegers.

Zwerfkattenplan

Dat de gemeente achterop hinkt is volgens Swaegers niet juist. “Zo hebben we al sinds 2007 een zwerfkattenplan. Zwerfkaters en -kattinnen worden door vrijwilligers gevangen en door een dierenarts gecastreerd of gesteriliseerd. Ze krijgen een chip in het linkeroor en worden weer uitgezet waar ze gevangen werden. In 2008 waren er 36 meldingen van zwerfkatten en in 2019 nog 7.”

N-VA verwees ook naar vuurwerk dat nog niet geluidsarm zou zijn maar ook daar heeft de schepen een antwoord op. “We beseffen dat het geluid van vuurwerk voor dieren heel verstorend kan zijn, vandaar dat we vuurwerk beperken tot heel speciale gelegenheden zoals de jaarmarkt. Met Nieuwjaar moet het afschieten van vuurwerk aangevraagd worden en wordt de tijdsperiode bewust heel kort gehouden (tussen 23.30 en 0.30 uur). Het vuurwerk is dan aangekondigd en diereneigenaars kunnen hun dieren trachten te beschermen.”

“Ik denk dat we in onze gemeente reeds jaren trachten zorgzaam om te gaan met dieren en we willen dit natuurlijk blijven doen. Wie nog tips of voorstellen heeft voor meer en betere sensibilisatie of andere acties is altijd welkom”, besluit Swaegers