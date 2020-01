Groen-Gangmaker niet te spreken over “holebivrije zones” in Polen: bestuur stuurt brief naar ambassade ADA

29 januari 2020

11u04 0 Boechout Groen-Gangmaker heeft in navolging van andere Groen-fracties in Vlaanderen, het gemeentebestuur van Boechout gevraagd een brief te schrijven naar de Poolse ambassade. Aanleiding is het aantal groeiende ‘holebivrije zones’ die opduiken in het land en het discriminerende karakter dat dat met zich meedraagt.

Er duiken almaar meer ‘holebivrije zones’ op in Polen. Polen is vanuit België bekeken Duitsland doorrijden en je bent er. “Angstaanjagend en mensonterend”, zegt gemeenteraadslid Joost Derkinderen. Hij schonk er op de laatste gemeenteraad aandacht aan. In navolging van andere lokale Groen-fracties deed hij de oproep om als gemeente een brief te schrijven naar de Poolse ambassade om deze holebivrije zones te veroordelen en als blijk van steun voor al wie hierdoor wordt geviseerd. Joost vond hiervoor brede steun op de gemeenteraad en onze gemeente zal die brief ook versturen.

Aanleiding is een sticker die Gazeta Polska, een van de belangrijkste kranten van Polen, verstuurde afgelopen zomer. Het ging om een doorkruiste regenboogvlag met het opschrift ‘Homovrije zone’. Ondertussen hebben een honderdtal lokale besturen zichzelf holebivrij verklaard. Die besturen voelen zich geruggesteund door de Poolse overheid die LGBTQ-mensen als een grote bedreiging ziet voor de Poolse identiteit. “LGBTQ’ers worden (vooralsnog) niet vervolgd, maar het moge duidelijk wezen dat de Poolse overheid homohaat stimuleert en LGBTQ’ers discrimineert. Het hoeft geen betoog dat de mensenrechten hier ferm met de voeten worden getreden. Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: alle mensen worden vrij en gelijk geboren”, zegt Joost Derkinderen. “Elke vorm van haat en intolerantie moeten we keer op keer krachtig veroordelen.”