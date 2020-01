Gouverneur bevestigt: gemeenteraadslid Filip Peeters mag niet deelnemen aan debat Vijverhof wegens “persoonlijk betrokken” David Acke

17 januari 2020

16u31 0 Boechout Pro Boechout en Vremde en ‘t Dorp blijven elkaar bekampen. Dit keer verweet gemeenteraadslid Filip Peeters ('t Dorp) dat gemeenteraadsvoorzitter Ria Van Den Heuvel hem “monddood” wilde maken in het dossier Vijverhof. De gouverneur kwam tussenbeide en gaf Van Den Heuvel gelijk: “Het is voor een gemeenteraadslid verboden is deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij of zij een rechtstreeks en persoonlijk belang heeft.”

De voorzitter van de gemeenteraad van Boechout, Ria Van Den Heuvel, verzocht gemeenteraadslid Filip Peeters (‘t Dorp) op de gemeenteraden van 25 februari, 24 juni, 21 oktober en 25 november 2019 om niet deel te nemen aan debatten over het dossier betreffende het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vijverhof (RUP Vijverhof). Omdat Peeters direct betrokken partij is. Zijn wooneigendom ligt naast Het Vijverhof.

“Monddood”

Raadslid Peeters weigerde meermaals op vraag van de voorzitter om de gemeenteraad te verlaten of liet zijn ongenoegen blijken. Hij argumenteerde dat de voorzitter hem ‘monddood’ wilde maken tijdens de debatten over het dossier Vijverhof. Daarom trok Peeters naar gouverneur Cathy Berx en verweet hij Ria Van Den Heuvel de democratie met de voeten te hebben getreden en kon zij niet langer aanblijven als voorzitter.

Maar de gouverneur stelt nu dat de voorzitter hier niet in de fout. De weg stelt uitdrukkelijk dat ‘het voor een gemeenteraadslid verboden is deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij of zij een rechtstreeks en persoonlijk belang heeft.”

“Discussie in de marge”

‘t Dorp reageert op de zaak uit monde van Lode Van den Brande, gemeenteraadslid. “De kern van de zaak is dat de Raad van State het RUP Vijverhof onlangs vernietigd heeft wegens belangenvermenging tussen het gemeentebestuur en de projectontwikkelaars. De discussie van vandaag betreft een praktische discussie in de marge. Namelijk de vraag of Filip Peeters - die één van de klagers bij de Raad van State was - als gemeenteraadslid mee mag beraadslagen over agendapunten die met het Vijverhof te maken hebben. De gouverneur is van oordeel dat hij een persoonlijk “moreel” belang heeft en daardoor te betrokken is om mee te mogen stemmen.”

Van den Brande laat weten akte te nemen van de visie van de gouverneur en zal dit samen met de mensen van ‘t Dorp bekijken. “We willen de discussie niet verder op de spits drijven. In elk geval zullen we met ’t Dorp onze rol in de gemeenteraad kritisch blijven spelen en ons gedreven blijven inzetten voor de transparantie waarop alle burgers van Boechout en Vremde recht hebben. Het échte probleem blijft natuurlijk de onwettige belangenvermenging van het bestuur in dit dossier. We begrijpen dat men de aandacht daarvan wil afleiden.”