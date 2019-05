Gemeenteraadslid Renders wil actieplan tegen homofoob geweld ADA

28 mei 2019

16u08 2 Boechout Homofoob geweld is van alle tijden en komt overal voor, “ook in onze gemeente”, zegt gemeenteraadslid Mik Renders. Daarom wil hij een actieplan opstarten om dit geweld tegen te gaan. Renders denkt dat educatie daarbij kan helpen.

“Anno 2019 is homofobie nog altijd een ontnuchterend groot probleem, ook in onze gemeente.” Dat zegt gemeenteraadslid voor Groen-Gangmaker Mik Renders. Hij kaartte de problematiek aan op de gemeenteraad en riep op om tot een gezamenlijk actieplan te komen dat zich richt op educatie van scholen, sport- en jeugdverenigingen en politie.

“17 mei was de dag tegen holebi- en transfobie. Een dag die urgenter is dan we misschien soms denken. Zo was er op de gemeenteraad van Hove eind april een moedige tussenkomst van een N-VA-gemeenteraadslid met de oproep dat homofoob geweld evengoed in kleinere gemeenten als in grote steden voorkomt en om over de partijgrenzen heen een duidelijk standpunt in te nemen en vooral actie te ondernemen,” aldus Renders.

Vaak geen aangifte gedaan

Maar ook in Boechout zijn er gevallen van homofoob geweld. “Zelf werd ik recent aangesproken over een geval van homofoob geweld in onze gemeente. Navraag bij de burgemeester en de politie leerde echter dat er geen aangifte was gedaan. Uit verdere navraag bleek ook dat het afgelopen jaar er geen incidenten bekend zijn. Apart, omdat dit naar ik vernomen heb geen alleenstaand geval is. Wat ik hieruit leerde, is dat slachtoffers om verschillende redenen geen aangifte doen.”

Renders stelt daarom een actieplan voor waarin de nadruk wordt gelegd op educatie van scholen, sportclubs, jeugdverenigingen en hulpverleners. “Gerichte opleidingen kunnen hulpverleners en politie helpen om meldingen van homofobie op gepaste wijze te behandelen. Zeer nodig om slachtoffers van de angst te bevrijden om hulp te zoeken.”