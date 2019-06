Gemeenteraadslid en oud-schepen Mik Renders stopt met politiek: “Plots knapte er iets. Ik was leeg.” David Acke

21 juni 2019

09u23 2 Boechout Onverwacht voor de buitenwereld, zo afgesproken binnen de partij. Gemeenteraadslid voor Groen-Gangmaker Mik Renders stopt met onmiddellijke ingang met politiek. “Ineens knapte er iets. Ik was leeg. Kom ik terug? Ik acht het weinig waarschijnlijk.” Joost Derkinderen neemt vanaf de volgende gemeenteraad Renders zijn plaats over.

In politieke Boechoutse kringen was het nieuws dat gemeenteraadslid Mik Renders zou stoppen al geweten sinds de gemeenteraadsverkiezingen. Voor buitenstaanders was het een goed bewaard geheim. Zes jaar is Renders schepen geweest maar nu komt er een einde aan zijn politieke carrière. “Zes intensieve jaren. Zes jaar van volledige toewijding”, vertelt Renders. “En ik was mentaal en fysiek helemaal klaar om weer al mijn energie in dat schepenambt te steken. Maar plots knapte er iets. Ik was leeg. Ik ben zelf ook geschrokken hoe ik hierop reageerde. Maar dat was wel een ondubbelzinnig te interpreteren signaal: ik moet er tussenuit en afstand nemen. Kom ik terug? Ik acht het momenteel weinig waarschijnlijk.” Joost Derkinderen neemt vanaf de volgende gemeenteraad Renders zijn plaats over.

Op vraag van Groen-Gangmaker bleef Renders toch gemeenteraadslid om de overgang voor partijgenoten Kris Swaegers en Joost Derkinderen niet te bruusk te laten verlopen. Dat Renders nu stopt met politiek betekent echter niet dat hij de partij de rug toekeert. “Kris en Joost kunnen altijd op mijn ondersteuning rekenen. Groen-Gangmaker is niet uit mijn hart verdwenen. Ik keer de partij niet de rug toe, laat staan dat ik me achter de vlag van een andere partij ga scharen.”

Realisaties

De aanleg van de Alexander Franckstraat en de aanleg van het Sint-Bavoplein en Jef Van Hoofplein ziet Renders als zijn grootste verwezenlijkingen. “Dat is natuurlijk niet alleen mijn werk. Groen-Gangmaker heeft hier jarenlang voor geijverd. Vergeet niet dat twee jaar geleden er nog protest was om de parkeerplaatsen die verdwenen en nu lijkt het alsof de groene zone aan de achterkant van het Jef Van Hoofplein er altijd al gelegen heeft. Mensen houden vast aan de huidige situatie, maar er heeft zich snel een nieuwe huidige situatie gevormd. Op de verkiezingsavond fietste ik van het Jef Van Hoofplein via de Alexander Franckstraat naar huis. Toen besefte ik toch wat verwezenlijkt te hebben.”

De komende tijd wil Renders zich verder inzetten om van het Sfinks festival een duurzaam festival te maken door het invoeren van recycleerbare bekers, het afschaffen van PMD-verpakkingen en het invoeren van rookvrije zones. “Daar kruipt veel tijd en energie in, maar je krijgt veel voldoening terug. Ik ben ook werknemersafgevaardigde bij een financiële instelling en in die rol zijn er nog doorgroeimogelijkheden. En onderschat de impact van een schepenambt op een gezin ook niet. Dat gezin heeft zes jaar ongevraagd mee aan politiek gedaan.”