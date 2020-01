Gemeentebestuur zet plaatselijke helden in de bloemetjes ADA

31 januari 2020

10u10 0 Boechout Het gemeentebestuur van Boechout viert op donderdag 6 februari bruggenbouwer Miecke Rutges en held Christoff De Winter. De Boechoutse Miecke won de Prijs van de Gemeente 2018 voor haar eindeloze inzet als vrijwilligster. Lierenaar Christoff De Winter redde in oktober 2018 dan weer een man die was vastgereden op de spooroverweg aan de Alexander Franckstraat.

Elk jaar beloont de gemeente een Boechoutenaar die zich als vrijwilliger inzet en meewerkt aan de gemeenschapsvorming. De lijst van verenigingen, adviesraden en werkgroepen waarin Miecke Rutges haar steentje bijdraagt is eindeloos. De GROS, KVLV, werkgroep Wapenstilstand zijn maar enkele voorbeelden. Met veel enthousiasme zet ze zich in voor de gemeente en pleit ze voor meer verbondenheid, warmte en solidariteit. Voor haar jarenlange engagement kreeg ze in 2018 dan ook de ‘Prijs van de Gemeente’.

Ook Christoff De Winter uit Lier verdient een medaille. Hij verrichte eind oktober 2018 een heldendaad door een automobilist die was vastgereden op de spooroverweg in de Alexander Franckstraat te redden. Christoff die toevallig in de buurt was, zag de auto op de overweg staan en twijfelde geen seconde. Hij trok de chauffeur uit zijn wagen. Net op tijd: enkele tellen later werd de auto geramd door een aanstormende trein.

Redenen genoeg voor burgemeester Koen T’Sijen om deze twee helden in de bloemetjes te zetten. Op donderdag 6 februari, om 19 uur, reikt hij in zijn kabinet op de 1ste verdieping van het gemeentehuis een cheque uit aan Miecke Rutges en een diploma en medaille aan Christoff De Winter.