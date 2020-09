Gemeente verdeelde al 9.009 Boechoutbonnen aan inwoners ter waarde van 10 euro ADA

21 september 2020

10u05 0 Boechout Er werden al 9.009 Boechoutbonnen ter waarde van 10 euro verdeeld onder de inwoners van de gemeente Boechout. Dat is de som van de afgehaalde bonnen, de geschonken bonnen aan mensen die het financieel moeilijk hebben en de bonnen die we verdeelden in onze zorginstellingen.

Wil je je Boechoutbon nog bekomen en was je op 1 september 2020 ingeschreven in de gemeente? Dan kan je nog tot 31 oktober een afspraak maken met het onthaal van Burger en Welzijn. Stuur op voorhand een mail naar onthaal@boechout.be of bel naar 03 460 18 40.

Wie zijn bon niet komt afhalen, maar hem ook niet verloren wil laten gaan, kan hem schenken aan inwoners die het financieel moeilijk hebben. Dat kan nog tot 31 oktober door een mail te sturen met je naam en adres naar ikschenkeenbon@boechout.be. Onze dienst Welzijn zorgt ervoor dat hij terechtkomt bij de juiste personen.

Met de Boechoutbon wil het gemeentebestuur iedereen bedanken om de maatregelen tijdens de coronacrisis zo goed op te volgen, voor de vele acties van solidariteit, voor alle buurtinitiatieven, maar ook voor de vele creatieve aanpassingen die de handelaars en horecazaken bedachten.