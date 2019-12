Gemeente pakt parkeerplaatsen aan: oude worden verwijderd, nieuwe komen begin volgend jaar ADA

11 december 2019

12u48 0 Boechout De gemeente Boechout pakt een aantal parkeerplaatsen aan. Eerst worden de bestaande plekken verwijderd en in het voorjaar van volgend jaar worden de plaatsen die behouden worden opnieuw geschilderd.

De parkeervakken op de Hovesesteenweg worden aangepast. In een eerste fase zullen enkele parkeervakken worden weggenomen door middel van zandstralen. In een tweede fase, waarschijnlijk in het voorjaar van 2020, zullen de parkeervakken die worden behouden opnieuw geschilderd worden. Die werken vinden woensdag en donderdag plaats.

In de nieuwe situatie komen er parkeervakken naast de rijbaan ter hoogte van de Aldi. Er komen twee plekken aan even zijde, daarnaast komen er twee in plaats van drie parkeerplaatsen aan de begraafplaats. Eén parking sneuvelt dus om ervoor te zorgen dat de begraafplaats makkelijker toegankelijker is. Daarnaast komter dwars parkeren naast de rijbaan net voor Ropstocklei. Vier parkeerplaatsen aan oneven zijde zodat op het gedeelte Ropstocklei tot aan het verkeerslicht nog steeds elf parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Tot slot kan je nog parkeren naast de rijbaan voor de Jan Frans Willemsschool.