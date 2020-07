Gemeente organiseert groepsaankoop solitaire bomen en fruitbomen ADA

28 juli 2020

16u05 0 Boechout De gemeente Boechout organiseert een groepsaankoop voor inheemse hoogstam solitaire bomen en fruitbomen. De actie ‘Boom zoekt tuin - 1.000 bomen’ wordt ondersteund door Regionaal Landschap de Voorkempen, Regionaal Landschap Rivierenland en IGEAN.

Op deze manier wil de gemeente meer en diverser groen in de Boechoutse tuinen. Tuinen hebben een groot potentieel aangezien negen procent van Vlaanderen uit tuinen bestaat.

De solitaire bomen kosten 30 euro per stuk en je kan kiezen tussen een beuk, tamme kastanje, winterlinde, zomereik of zwarte els. De fruitbomen kosten 25 euro per stuk. Hier kan je kiezen tussen appel (James Grieve), Broechemse kers, Broechemse perzik, peer (Clapp’s Favourite) of pruim (Bleu de Belgique). Voor deze prijs krijg je een boom inclusief steunpaal, boomband en handleiding om de boom te planten.

Geïnteresseerd? Alle uitgebreide informatie over deze actie vind je hier .