Gemeente opent opnieuw alle pleintjes met sportinfrastructuur ADA

19 mei 2020

De gemeente Boechout zal alle pleintjes met sportinfrastructuur opnieuw openstellen. Die werden gesloten naar aanleiding van het coronavirus en de strijd tegen de verspreiding ervan. De Nationale Veiligheidsraad versoepelde die maatregel echter en dus kan er weer volop gesport worden mits naleven van de social distancing regel.

Andere speelinfrastructuur op deze pleintjes, blijft voorlopig nog afgesloten. Ook speelpleinen zonder sportinfrastructuur blijven nog gesloten.

Het skateterrein aan de Molenlei wordt geopend onder toezicht van vrijwilligers van 14 tot 18 uur en tijdens het weekend van 14 tot 21 uur. Het park is énkel voor mensen met skateboard, BMX, skates of step en dus niet voor fietsen, brommers of andere vervoersmiddelen, ook rondhangen is niet toegelaten.