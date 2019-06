Gemeente neemt nieuw administratief centrum Burger en Welzijn in gebruik ADA

19 juni 2019

De gemeente Boechout heeft haar nieuw administratief centrum Burger en Welzijn in gebruik genomen. Het nieuwe centrum brengt de vroegere Burgerzaken en het OCMW samen zoals het Decreet Lokaal Bestuur het voorschrijft. Dat decreet stelt dat de gemeentelijke diensten en het OCMW zoveel mogelijk integreren. Daarnaast zal je in de IJzerlei ook terechtkunnen voor vragen rond gelijke kansen, armoedebestrijding en huisvesting (woonloket).

Het bestuur ondervond dat voor heel wat burgers de drempel te hoog was om het gemeentehuis binnen te stappen. Het nieuwe centrum moet die drempel nu verlagen. De inrichting is modern en er werd gekozen voor meer privacy voor de burgers.

Het nieuwe centrum is alle weekdagen open van 8 tot 12 uur, op maandag van 18 tot 20 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur. Welzijn is alle dagen open van 9 tot 12 uur en op maandag van 18 tot 20 uur. Het woonloket is open op maandag van 9 tot 12 en van 18 tot 20 uur.