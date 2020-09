Gemeente haalt slag thuis: vergunning voor nieuw tankstation geschorst ADA

08 september 2020

14u50 0 Boechout De Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) schorst de vergunning voor de bouw van een nieuw tankstation van de firma Gabriëls op de Provinciesteenweg. Nadat de provincie alsnog groen licht gaf, trok het bestuur naar de RvVb en die geeft de gemeente nu gelijk. Het is nu afwachten of Gabriëls verdere stappen zal ondernemen.

Firma Gabriëls zou maar al te graag een nieuw tankstation bouwen op de Provinciesteenweg maar zowel buurtbewoners als het gemeentebestuur zien die plannen niet zitten. De gemeente gaf dan ook geen toelating voor de bouw waarop Gabriëls naar de provincie trok. De deputatie keurde hun plannen wel goed, tegen de zin van de buurt en bestuur en dus trok die laatste naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Op 25 augustus kende de RvVb de vordering van de gemeente tot schorsing van de vergunning toe. Dat arrest werd gisteren betekend en is nu officieel: de vergunning wordt geschorst. Goed nieuws dus voor Boechout.

Kris Swaegers, schepen van Omgeving, is heel tevreden met dit standpunt van de Raad. “De Raad zegt duidelijk dat wij ons onmiskenbaar engageren voor een verlaging van de CO2-uitstoot en voor klimaatneutraliteit. En dat het beoogde tankstation daartoe niet bijdraagt en dat engagement juist in de weg zit. Deze uitspraak stemt me dus bijzonder hoopvol.”

Risico’s voor verkeer

De gemeente maakte redelijk aannemelijk dat het benzinestation potentiële risico’s meebrengt voor de verkeersveiligheid. Daarnaast doet de komst van een benzinestation volgens het bestuur afbreuk aan het terugdringen van schade aan natuur en milieu die met het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt beoogd.

Inhoudelijk oordeelt de RvVb dat de deputatie haar besluit, namelijk dat het benzinestation kan bestaan in woongebied en de mate waarin dat verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving, onvoldoende gemotiveerd heeft. Er wordt geen rekening gehouden met de aard en grootte van het bedrijf, noch met de hinder die dit bedrijf zou kunnen meebrengen voor het woongebied. Omdat de werken, waaronder het rooien van de bomen, meteen zouden kunnen aanvangen, waardoor de natuur onherstelbare schade zou oplopen, wilde de RvVb het resultaat van een vernietigingsprocedure in de gegeven omstandigheden niet afwachten en heeft de Raad de vergunning geschorst.

Het is nu aan de exploitant om zijn intenties bekend te maken.