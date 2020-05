Gemeente Boechout roept inwoners op om mondmaskers te maken: “Hoe meer mondmaskers we hebben, hoe beter.” ADA

01 mei 2020

08u57 0 Boechout Vorige week bestelde de gemeente Boechout al 45.000 mondmaskers, waarvan 5.000 stoffen maskers. Omdat we nog een lange tijd mondmaskers nodig zullen hebben, roept de gemeente alle Boechoutenaren nu op om ook zelf mondmaskers te maken en ze te verzamelen vanaf maandag 4 mei. Daarna zorgt de gemeente voor de verdere verdeling onder de Boechoutse inwoners.

Het is duidelijk: in de strijd tegen het coronavirus worden mondmaskers belangrijk. Vooral wanneer we opnieuw meer met elkaar in contact gaan komen. Daarom plaatste de gemeente Boechout vorige week al een bestelling van 45.000 mondmaskers. “Maar hoe meer mondmaskers, hoe beter. We zullen ze immers nog een tijdje in ons dagelijks leven kunnen gebruiken. Door een mondmasker te dragen, hou je eventueel besmette vochtdeeltjes bij jou, zodat je omgeving beschermd wordt tegen het virus”, klinkt het bij de gemeente.

“Daarom roepen we onze inwoners op om herbruikbare mondmaskers te maken volgens de handleiding op www.maakjemondmasker.be, in de maten small of large”, zegt burgemeester Koen T’Sijen. “Eenmaal klaar, kan je ze deponeren in dozen in het sas bij onze dienst Burger en Welzijn in de IJzerlei 25.” Dat inleveren kan vanaf maandag 4 mei, elke werkdag. “Je mag ze gewoon los in de dozen deponeren. Wij leggen ze daarna 72 uur aan de kant, verpakken ze en zullen ze verder verdelen”, vertelt Koen T’Sijen.

Alle mondmaskers moeten gemaakt worden volgens de handleiding op www.maakjemondmasker.be. Die website is volledig goedgekeurd en wordt aanbevolen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Andere patronen die online circuleren, zijn niet gecheckt en mogelijk dus onveilig. Het is de bedoeling dat je dit uit solidariteit kosteloos en vrijwillig doet. De gemeente heeft zelf geen stof ter beschikking. Inwoners kunnen eventueel voor meer info terecht bij het onthaal van de dienst Burger en Welzijn via 03 460 18 40 of onthaal@boechout.be.