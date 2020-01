Gemeente Boechout haalt subsidie binnen om schoolomgevingen veiliger te maken ADA

10 januari 2020

10u22 0 Boechout De Vlaamse regering heeft 10 miljoen euro vrijgemaakt voor maatregelen om de schoolomgevingen veiliger te maken. Ook de gemeente Boechout heeft eind oktober 2019 een subsidieaanvraag ingediend. Deze werd onlangs goedgekeurd. De gemeente ontvangt 28.900 euro.

“Wat extra ondersteuning voor ons verkeersbeleid kunnen we altijd gebruiken,’ zegt schepen voor Mobiliteit Rudi Goyvaerts. ‘Vorig jaar hebben we glasbolreflectoren aan de zebrapaden geplaatst, aan alle vier onze schoolomgevingen. We hebben ook snelheidsinformatieborden aangekocht.”

De gemeente koos voor een nieuw soort snelheidsinformatieborden. De borden werken sensibiliserend: tijdens de schoolspitsuren verwittigen ze autobestuurders dat ze in de omgeving van een school rijden. Na de spitsuren wijzen de borden op de snelheid van de automobilisten. Ook geven de borden een pak informatie die voor de gemeente nuttig kan zijn voor de handhaving, opvolging en evaluatie van verkeerssituaties.

“Met de subsidie kunnen we ook wegmarkeringen aanbrengen bij de fietsoversteken. Die zullen overal in Vlaanderen op dezelfde manier worden aangeduid. Deze werken kunnen we in de loop van april aanpakken. We hebben dit al toegepast bij het vernieuwde Jef Van Hoofplein en zijn ervan overtuigd dat door de herkenbare verkeerssituatie fietsers veiliger door ons dorp zullen rijden”, zegt de schepen.

In de bijlage een mooi voorbeeld van de geplaatste glasbolreflectoren: het kruispunt Mussenhoevelaan – Vremdesesteenweg – Gillegomstraat.