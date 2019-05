Gemeente Boechout dient klacht in tegen beslissing voor meer ‘vliegbewegingen’ van luchthaven Deurne ADA

27 mei 2019

14u36 0 Boechout Na Borsbeek en Mortsel heeft ook de gemeente Boechout beroep ingediend tegen een recent besluit van minister Koen Van Den Heuvel. Hij versoepelde het aan aantal toegelaten vliegbewegingen tussen 2019 en 2022.

Een babylonische spraakverwarring lijkt de basis te hebben gelegd voor een nieuwe klacht van de gemeente Boechout tegen het recente besluit van de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van Den Heuvel om het aantal vliegbewegingen tussen 2019 en 2022 te versoepelen.

De spraakverwarring gaat over een ‘vliegbeweging’ en een ‘vlucht’. Bij een vliegbeweging stijgt en landt het vliegtuig op dezelfde luchthaven. Denk maar aan een trainingsvlucht. Bij een vlucht stijgt het vliegtuig op op de ene luchthaven en landt het elders op een andere luchthaven.

‘Vluchten’

De milieuvoorwaarden die het aantal trainingsvluchten bepaalt, wordt in het besluit versoepeld door het aantal toegelaten vliegbewegingen tussen 2019 en 2022 met meer dan 50 procent te verhogen: van 10.000 naar 18.000 bewegingen. Daarvoor was er sprake van 10.000 ‘vluchten’, nu van 18.000 ‘bewegingen’. “Door één vlucht te definiëren als twee bewegingen wordt er een loopje genomen met de milieuvergunning voor de luchthaven van Deurne”, zegt de gemeente Boechout.

9.000

“Hoewel er een akkoord was om het aantal vliegbewegingen af te bouwen van 10.000 naar 8.000 tegen 2022, heeft de minister nu een besluit klaar waarin hij plots spreekt om van 18.000 vliegbewegingen naar 9.000 te gaan in 2022”, legt schepen Kris Swaegers van Ruimtelijke Ordening en Milieu uit. “Het leek ons aanvankelijk een vergissing van de ministers die zich vergiste tussen ‘beweging’ en ‘vlucht’ maar toen we hem erover aanspraken verklaarde hij dat alles klopte. Dat kunnen wij niet zomaar naast ons neerleggen.”

De gemeente Boechout meent dat de minister zijn bevoegdheid te buiten is gegaan. Daarom diende de gemeente Boechout, net als de gemeente Borsbeek en de stad Mortsel, een klacht neer tegen dat ministerieel besluit. “Dit besluit heeft een enorme impact op de leefbaarheid van de buurt. Bovendien was het beslist om de vliegbewegingen af te bouwen, dan kan je die niet zomaar eventjes terug verhogen. Dat is niet democratisch”, aldus schepen Swaegers. De gemeente heeft beroep gedaan op een advocatenkantoor om haar belangen te verdedigen.