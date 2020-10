Gembo (TD1) forceert derbywinst bij Oxaco na sterke tweede helft: “Gewonnen op karakter” Oxaco – Gembo: 81-97 Dirk Bogaerts

11 oktober 2020

17u11 0 Boechout Gembo heeft zijn openingsduel niet laten liggen. Ondanks twee trainingen in benen en weken van quarantaine, sloeg de motor plots aan na de rust. Oxaco kon zijn goede partij van vorige week niet bestendigen en verloor gaandeweg de controle over de wedstrijd.

Technische fouten, discussieerbare fases en duels tussen ‘vrienden naast het veld’. Het hoeft dus niet altijd een pareltje te zijn om het boeiend te houden. Het is eigen aan de Antwerpse burenstrijd zoals Oxaco en Gembo er een is. Lange tijd had de thuisploeg de ( lichte) bovenhand en kon het rekenen op een betrouwbare Nick Celis en Mark De Meyer in steun. De reboundsterke Bert Van De Broek (19pt, 18 rbs) deed het nog beter. Dat Oxaco na zijn grootste voorsprong (46-36) toch nog kapseisede, roept verontwaardiging op. Maar evengoed bewonderenswaardig, hoe dit Gembo wist vol te houden. Want conditioneel staat de club uit Borgerhout nog lang niet waar het hoort te staan. Vraag het maar aan Anthony Goethgeluck. De uitblinker van Gembo zat meteen in de wedstrijd, lukte 28 punten en strooide ook nog eens 6 assists uit: “Woensdag en donderdag stonden we sinds lang weer op het trainingsveld”, licht Goetgeluck ons in over de moeilijke periode (vier spelers hadden positief getest op Covid-19). “Onze laatste voorbereidingswedstrijd dateert van een maand geleden. Dan kan je moeilijk zeggen dat we in ideale omstandigheden aan deze derby zijn begonnen.” Op Yordi Braet en Nils Van Rompaey, beiden geblesseerd, is het een tijdje wachten. Niet alleen Goetgeluck, maar ook Tomas Goethaert en Laurens Van den Hemel met levensbelangrijke driepunters bleven overeind in de vuurlinie. “Na de rust zijn we een stuk agressiever gaan spelen. Een serieuze inspanning, sowieso. Maar het heeft ons wel extra energie opgeleverd. Deze overwinning is er gekomen dankzij een portie karakter”, aldus de guard.

Oxaco verliest grip op het einde

Bij het ingaan van het laatste kwart (64-65) sloeg de vertwijfeling langzaam toe bij de collegeploeg. Coach Eddy Faus probeerde het tij nog te keren door Nick Celis naar de positie van spelverdeler te duwen. Een noodoplossing, want organisatorisch liep het bij momenten goed mank. Jens Hendrickx is nog steeds out met een neusblessure. En dat liet zich voelen. “De jonge spelers doen wat ze kunnen, maar je zag op het einde dat het ons aan leiderschap ontbrak”, zocht Bert Van De Broek naar een mogelijke verklaring. “De wil om te winnen was groter bij Gembo dan bij ons. Jammer, want in de eerste helft liep het niet slecht. De laatste vijf minuten waren er te veel aan. Van positiviteit was er toen geen sprake meer. Een verdiende zege voor de bezoekers”, aldus Van De Broek

Oxaco: Peeters 6, Gomes 3 , Celis 18 , Verlinden, Reichardt 6 , Van De Broek 19, Van Cleemput , Bouckaert 7 , De Meyer 15 , Nau , Van Hoey 7

Gembo: Rongé 5 , Goethaert 9 , Goetgeluck 28 , Renier 2 , Bogaerts 3, Spoelders 7, Van den Hemel 24, Verschueren, Mollekens 13 , De Valck 6.