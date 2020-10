Geen koers, geen jaarmarkt, maar wél kermis: “Volgend jaar een dubbele feesteditie” Sander Bral

04 oktober 2020

18u21 3 Boechout Begin augustus kondigden het gemeentebestuur en het feest- en jaarmarktcomité van Boechout aan dat de kermiskoers en de jaarmarkt die normaal dinsdag zou plaatsvinden, niet konden doorgaan. Gelukkig mochten de foorkramers zondag wel nog het Jef Van Hoofplein bezetten. “Het is fijn om te zien dat de mensen toch nog durven buiten komen.”

Geen zondagse kermiskoers begin oktober en ook geen jaarmarkt, het doet pijn in Boechout. Gelukkig mocht de kermis zondag wel nog van start gaan en de foorkramers hebben blijkbaar ook geen schrik van de alweer stijgende coronacijfers.

“Alle standplaatsen zijn drie dagen lang bezet”, benadrukt Dirk Crollet (CD&V), schepen voor feestelijkheden. “We vragen ook geen standgeld meer om de foorkramers te steunen. We zijn tevreden van de eerste kermisdag want ondanks de slechte weersvoorspellingen en de onheilspellende coronagrafieken van zondag kwam er toch nog goed wat volk opdagen. De mensen hebben geen schrik om buiten te komen maar houden zich wel netjes aan alle regels, dat is mooi om te zien.”

Volk dat ze verdienen

Ook maandag en dinsdag is het nog kermis in Boechout. “Dinsdag zou het normaal jaarmarkt zijn en dan draait de horeca doorgaans op volle toeren in het centrum. Geen jaarmarkt wil niet zeggen dat de cafés gesloten zijn. Ik hoop dat de cafébazen dinsdag op hun trouwe jaarmarktbezoekers kunnen rekenen, het nodige volk dat ze echt wel verdienen in deze tijden.”

“De gezondheid gaat voor dit jaar, dat is al lang duidelijk, maar hopelijk kunnen we volgend jaar weer een volwaardige jaarmarkt geven mét concerten en mét koers. Een dubbel zo grote editie dan gewoonlijk”, klinkt het hoopvol bij de schepen.