Gaan belastingen nu omhoog of omlaag? Meerderheid en oppositie in de clinch bij goedkeuring meerjarenbegroting David Acke

17 december 2019

11u06 0 Boechout Een belastingverlaging noemt de meerderheid de meerjarenbegroting, pure belastingverhoging klinkt het bij de oppositie. Hoe dan ook keurde het bestuur van Boechout het plan goed. De personenbelastingen dalen van 7,3 procent naar 6,9 maar de opcentiemen stijgen dan weer van 775 naar 846. “De gemeente is in staat om tot 2025 voor 10 miljoen euro aan investeringen te realiseren”, zegt burgemeester T’Sijen.

De gemeenteraad keurde de financiële meerjarenplanning 2020-2025 goed. De meerderheidspartijen stemden voor, de oppositie tegen. De komende jaren zal er 1,4 miljoen euro geïnvesteerd worden in brandweer en politie. Voor het sociaal beleid, het vroegere OCMW, wordt jaarlijks meer dan 600.000 euro vrijgemaakt. Toch zorgen deze investeringen volgens burgemeester Koen T’Sijen er niet voor dat de gemeente financieel in de put geraakt. Integendeel.

“De financiën van de gemeente Boechout blijven gezond. Op het exploitatiebudget, dit is het budget voor subsidies, personeels- en werkingskosten, wordt elk jaar een overschot gerealiseerd. In 2020 bedragen de ontvangsten 18.404.768 euro en de uitgaven 16.940.041 euro. De totale schuld daalt met 4,5 miljoen euro, van 31.646.369 in 2020 naar 27.125.213 euro in 2025", zegt burgemeester Koen T’Sijen, die ook bevoegd is voor financiën. “Het overschot op het exploitatiebudget en de financiële ruimte om te lenen stellen de gemeente in staat om tot 2025 voor 10.068.445 euro aan investeringen te realiseren”, aldus de burgemeester.

Belastingverlaging

Bij de verlaging van de federale personenbelasting heeft de gemeente de dalende inkomsten uit de personenbelasting niet gecompenseerd. Hierdoor wordt in 2021 een gecumuleerde belastingverlaging voor de burgers gerealiseerd van 553.168,57 euro, of gemiddeld 41,69 euro per inwoner van Boechout.

“De gemeente Boechout realiseert nog een extra belangrijke belastingverschuiving of lokale taxshift,” zegt Koen T’Sijen. “We gaan minder belasten op arbeid en inkomen en meer op vermogen. Dat betekent dat de aanvullende gemeentelijke personenbelasting verder blijft dalen van 7,3 procent naar 6,9. Dit is dus nog een extra belastingverlaging, bovenop de federale taxshift. De impact van deze lokale, bijkomende belastingverlaging bedraagt 300.000 euro. Dit zal voor hetzelfde bedrag wel gecompenseerd worden via een verhoging van de onroerende voorheffing van 775 tot 846 opcentiemen, berekend op het Kadastraal Inkomen.”

Niet onder indruk

De oppositie is niet onder de indruk van de hoera-show van de meerderheid. “Dit is gewoon een platte belastingverhoging. De personenbelasting wordt verlaagd maar tegelijk worden de opcentiemen verhoogd. Bovendien is het geen gezonde redenering om blij te zijn dat je als gemeente nog maximaal kan bijlenen als je al zo een grote schuld hebt”, zegt Lode Van den Brande van ‘t Dorp. “De hardwerkende mensen én de mensen met een eigendom worden getroffen. Nu begrijpen we meteen ook waarom er zoveel gebouwd wordt in de gemeente”, lacht Van den Brande cynisch. “De puzzelstukjes vallen in elkaar.”

Volgens de oppositie is deze meerjarenbegroting een gemiste kans om alles eens opnieuw te bekijken. “De gemeente had tabula rasa moeten doen en nadenken welk onkosten die nu gemaakt worden noodzakelijk zijn. Dat dat niet gebeurd is is heel teleurstellend”, aldus Van den Brande.

Toch ziet hij ook een positief lichtpunt in de meerjarenbegroting. “325.000 euro voor de aankoop van natuurgebied kunnen we alleen maar aanmoedigen.”