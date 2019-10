Foutje van 100.000 euro: oppositiepartij N-VA moet gemeente wijzen op kemel in huurcontract ADA

01 oktober 2019

15u21 0 Boechout Door een fout in een huurovereenkomst zou de gemeente Boechout net geen 100.000 euro te veel aan huur betalen aan NV IMONO. N-VA wees de meerderheid op de fout, die prompt het huurcontract aanpaste.

Een gemeente besturen is vaak ook overweg kunnen met een kluwen aan ingewikkelde constructies, wetgevingen en regels en dat leidt zo nu en dan eens tot een foutje. Zo ook tijdens de laatste gemeenteraad in Boechout. Daar wees oppositiepartij N-VA op een lapsus van de meerderheid. “Hopelijk niet moedwillig”, zegt gemeenteraadslid Sven Snyders (N-VA).

Het verhaal gaat zo: AGB is een gemeentelijk autonoom bedrijf dat verschillende gebouwen in zijn beheer heeft. Denk maar aan sportcentrum Sneppenbos, het Kopgebouw en het politiekantoor. Maar door een verandering in de wetgeving moeten alle niet-sportgerelateerde gebouwen uit die constructie. Dus ook het Kopgebouw.

“Het huurcontract voor de gelijkvloerse verdieping van het Kopgebouw Peckius, waar Carrefour en de dienst burger en Welzijn gelegen zijn, werd eerst door het AGB en nu door de gemeente gehuurd van de NV IMOMO. Het initiële huurcontract liep 27 jaar, startend op 1 januari 2017. Maar volgens het nieuwe huurcontract start de overeenkomst op 1 oktober 2019 en zou voor 25 jaar lopen. Een verlenging dus van 10 maanden en meteen een meerkost van 93.563 euro”, legt Snyders uit.

“Consternatie alom op de gemeenteraad. Het punt werd verdaagd, wegens de onduidelijkheid. Het bestuur wist zelf niet hoe de vork in de steel zat”, gaat Snyders verder. “Het choqueerde me dat enkel onze fractie deze grote en vooral dure fout heeft opgemerkt. Ik ga er dan ook van uit dat het om een fout gaat.” Uiteindelijk zag ook de meerderheid de fout in en werd het huurcontract aangepast naar een termijn van 24 jaar en drie maanden om zo de 93.563 euro uit te sparen.

“Uiteindelijk gaat het ‘maar’ om 100.000 euro op 25 jaar. Dat is niet heel veel maar het toont wel aan dat we als gemeente dringend moeten nadenken of het zinvol is om zoveel geld uit te geven aan het huren van gebouwen terwijl er heel wat panden van de gemeente leegstaan.”