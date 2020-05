FOTOREEKS. Eerste mondmaskers gebust: vrijwilligers verdelen mondmaskers in Boechout ADA

09 mei 2020

12u25 0 Boechout De gemeente Boechout is zaterdag gestart met de bedeling van chirurgische mondmaskers voor alle inwoners. De mondmaskers werden vrijdag door het gemeentepersoneel verpakt in enveloppen en worden door vrijwilligers verdeeld. Elke Boechoutenaar mag twee chirurgische mondmaskers in de brievenbus verwachten.

Eerder al bestelde de gemeente Boechout 45.000 mondmaskers. Elke inwoner ouder dan twaalf jaar krijgt daarmee twee chirurgische en één stoffen mondmasker. Daarnaast zal er ook een stock aangelegd worden voor specifieke doelgroepen, zoals leerkrachten, gemeentepersoneel, kinderverzorgers, handelaars ... Voor inwoners die het openbaar vervoer moeten nemen, werd al een eerste verdeling van stoffen mondmaskers georganiseerd op dinsdag 5 en woensdag 6 mei in sportpark Sneppenbos.

“Nu ook een grote hoeveelheid chirurgische mondmaskers is toegekomen, stelt het gemeentepersoneel alles in het werk om per adres de juiste hoeveelheid mondmaskers in enveloppen te steken”, vertelt burgemeester Koen T’Sijen. “Op zaterdag zullen verschillende vrijwilligers dan op pad gaan om de mondmaskers te verdelen. Elke inwoner ouder dan twaalf jaar ontvangt dit weekend dus twee chirurgische mondmaskers”, zegt hij.

Omdat er vertraging zit op de levering en productie van de stoffen mondmaskers, zal die verdeling meer gespreid in de tijd verlopen. De komende weken zal de gemeente er alles aan doen om iedereen ook zo snel mogelijk een stoffen mondmasker te bezorgen.

Omdat het correct gebruik van mondmaskers essentieel is, geeft de gemeente op haar website www.boechout.be/coronavirus ook uitleg over hoe je chirurgische en stoffen mondmaskers juist gebruikt.