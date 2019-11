Extra politiepatrouilles na reeks inbraken in Boechout, Vremde, Mortsel en Hove ADA

21 november 2019

11u12 0 Boechout De gemeentes Boechout, Vremde, Mortsel en Hove hebben de laatste tijd te maken met een reeks inbraken. Om die plaag een halt toe te roepen patrouilleerden politieploegen van zones Minos en Hekla woensdag intensief.

“Het gaat dan over controle van de identiteit in de gegevensbanken: de wet op het politieambt laat enkel toe de mensen te controleren waar een reden toe is, hetgeen als verdacht kan beschouwd worden. Er werden 23 verdachte auto’s en 41 verdachte personen gecontroleerd”, vertelt burgemeester van Boechout Koen T’Sijen.

Buurtbewoners en passanten zijn alvast blij met de actie. “Onze politiemensen kregen van passanten en buurtbewoners positieve reacties. Er lopen uiteraard nog andere acties tegen inbraken, maar we gaan niet alle acties communiceren met de fanfare op kop. Omdat er sprake is van een inbrakenplaag in de regio vond ik het wel belangrijk om een signaal te geven dat er intensief op gewerkt wordt”, aldus T’Sijen.