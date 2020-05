Eerste mondmaskers kunnen verdeeld worden in Boechout: “prioriteit geven aan mensen die openbaar vervoer moeten nemen” ADA

04 mei 2020

11u30 1 Boechout De gemeente Boechout heeft 45.000 mondmaskers besteld voor haar inwoners en zal die dinsdag 5 mei tussen 8 en 10 uur en tussen 18 en 20 uur en op woensdag 6 mei tussen 8 en 10 uur uitdelen. De mensen die het openbaar vervoer moeten nemen voor hun werk, zijn als eerste aan de beurt.

Mondmaskers zijn een belangrijk onderdeel in het plan van de regering om de maatregelen tegen het coronavirus te versoepelen. Daarom kocht het bestuur van Boechout 45.000 mondmaskers aan. Die kan je vanaf deze week gaan ophalen in Sportpark Sneppenbos.

Omdat het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer verplicht is, zal de gemeente eerst de mensen van een masker voorzien die voor hun werk het openbaar vervoer moeten gebruiken. Ophalen kan dinsdag 5 mei tussen 8 en 10 uur ‘s morgens of tussen 18 en 20 uur ‘s avonds. Vergeet zeker je identiteitskaart niet en je vervoersbewijs of een attest van je werkgever waaruit blijkt dat je het openbaar vervoer neemt.

Geen ophoping

“Het is niet de bedoeling om een ophoping aan het sportpark te creëren. Tijdens deze eerste verdeling kunnen we enkel een mondmasker geven aan mensen die het nodig hebben om het openbaar vervoer te nemen. We rekenen er ook op dat mensen die al een mondmasker hebben er in deze eerste fase geen komen ophalen. De bestelde mondmaskers komen mondjesmaat binnen. Daarom vragen we aan alle andere inwoners om nog even geduld te hebben. We stellen alles in het werk om elke Boechoutenaar zo snel mogelijk een mondmasker te kunnen geven”, besluit het bestuur.