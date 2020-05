Eerste Boechoutenaren hebben hun mondmaskers gekregen van gemeente ADA

05 mei 2020

19u56 0 Boechout De gemeente Boechout heeft de eerste mondmaskers uitgedeeld aan de bevolking. Een overrompeling was het niet en de gemeente had zelf ook meer volk verwacht. “Waarschijnlijk hebben heel wat bewoners zelf al een exemplaar”, klinkt het bij schepen Augustinus.

De eerste inwoners van Boechout hebben hun mondmaskers ontvangen van de gemeente. Tussen 8 en 10 uur ‘s morgens en tussen 18 en 20 uur dinsdagavond. De mensen die omwille van hun werk het openbaar vervoer moeten nemen, kregen voorrang. ‘s Ochtends daagden 46 mensen op en ‘s avonds een enkele tientallen mensen waardoor van een overrompeling geen sprake was.

“We waren voorbereid op meer volk”, zegt schepen Els Augustinus (Pro Boechout&Vremde). “Maar hoeveel volk we exact moesten verwachten konden we moeilijk inschatten. Ik denk dat heel wat mensen ondertussen een eigen exemplaar hebben gemaakt of gekocht. Toch bestelden we ruim voldoende mondmaskers zodat we iedere inwoner ouder dan 12 jaar de kans konden geven een mondmasker te krijgen.”

Het bestuur zal nu bekijken wanneer de rest van de bevolking zijn exemplaren kan gaan afhalen. Een exacte datum is er nog niet. “We zijn dat volop aan het voorbereiden”, aldus Augustinus.

In totaal bestelde de gemeente 45.000 mondmaskers. Hiermee kan ze elke inwoner ouder dan 12 jaar 2 chirurgische maskers en één stoffen exemplaar meegeven.

