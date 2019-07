Eerste autoloze zondag van de gemeente tijdens Boechout Trailt ADA

05 juli 2019

Voor het eerst in haar geschiedenis organiseert de gemeente Boechout een autoloze zondag. Op zondag 22 september vraagt de gemeente zijn of haar wagen niet te gebruiken in het centrum. De autoloze zondag kadert in de Week van de Mobiliteit die doorgaat in Vlaanderen van 16 tot 22 september.

Tijdens autoloze zondag vindt ook de tweede editie van Boechout Trailt plaats. Iedereen die wil, mag tijdens die dag in zijn of haar straat evenementen organiseren. Zo kan je jouw straat omvormen tot speelstraat of kan je een buurtfeest organiseren.