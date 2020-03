DJ’s Thomas Naenen en Laston & Geo winnen prijs voor culturele verdienste ADA

09 maart 2020

09u09 0 Boechout DJ-duo Laston & Geo, alias Tom Herteweg en Dieter Lizen, hebben de prijs voor Culturele Verdienste gekregen van de Cultuurraad van Boechout. Ook de 21-jarige Vremdenaar Thomas Naenen viel in de prijzen. Verder kwamen zo’n honderdtal geïnteresseerden mee brainstormen over cultuur in Boechout en werd het beeld van kunstenaar Bart De Coninck als dank aan de vrijwilliger onthuld.

Dat Boechout bruist van het cultureel talent is ook gisteren weer gebleken tijdens de open avond van de cultuurraad in Theater Vooruit. Naar jaarlijkse gewoonte werd er de prijs voor culturele verdienste uitgereikt. Die ging dit keer naar de succesvolle Boechoutse DJ’s Thomas Naenen en Laston & Geo.

In 2014 begon de 21-jarige Vremdenaar Thomas Naenen thuis plaatjes te draaien voor vrienden en familie. Vijf jaar later, in de zomer van 2019, mocht hij de hele wereld laten meegenieten van zijn DJ-set op Tomorrowland. Maar een vuurdoop was dat zeker niet. Thomas speelde ook al in grote clubs zoals Club Vaag, Versuz, La Rocca en Ampère. In het rijtje van festivals en evenementen staan ook Pukkelpop 2017, Students on stage en tal van TD’s in het Antwerpse studentenleven. Zelfs de fans van voetbalclub K. Lierse S.K. kennen hem als hun vaste stadion DJ. Zijn succesvol parcours als DJ levert hem nu de Boechoutse prijs voor culturele verdienste 2019 op.

Ook het bekende DJ-duo Laston & Geo, dat bestaat uit Boechoutenaren Tom Herteweg en Dieter Lizen, ontving de prijs voor culturele verdienste. Voor hen begon het allemaal vijftien jaar geleden in café Kalifornia in Boechout. Ondertussen zijn ze ook tot ver daarbuiten bekend. Laston & Geo brengt een mix van house, techno, drum ’n bass, hiphop en pop waarop je onmogelijk kan blijven stilstaan. Het lijstje aan festivals waar ze al draaiden is indrukwekkend: Tomorrowland, Laundry Day, Pukkelpop, Rock Werchter, Marktrock, Dour Festival, I Love Techno.

Tijdens de open avond van de cultuurraad kwamen een honderdtal geïnteresseerden mee brainstormen over cultuur in Boechout. Er ontstonden tientallen interessante ideeën waar de cultuurraad in de toekomst mee aan de slag gaat. Bovendien werd ook het beeld van de Boechoutse kunstenaar Bart De Coninck onthuld. Omdat de prijs voor culturele verdienste 2018 naar ‘de vrijwilliger’ ging, maakte hij in opdracht van de cultuurraad en de werkgroep Kunstvijver een kunstwerk als dank aan de vrijwilliger.