Derde editie Boechout Trailt trekt de natuur in en vindt voor eerste keer plaats in mei ADA

28 februari 2020

14u49 0 Boechout Voor de derde keer zullen sportievelingen deel kunnen nemen aan Boechout Trailt. Dat is een recreatieve looptocht door de gemeente via unieke plekken en gebouwen. Deze editie zal vooral de serres en boomgaarden van de gemeente belichten.

De vorige edities van Boechout Trailt kon telkens rekenen op 800 tot 900 enthousiaste lopers. En ook nu gaat de organisatie voor een succeseditie. Wel zijn er deze editie enkele veranderingen. Zo vindt Boechout Trailt niet meer plaats in september maar wel op zondag 10 mei. “September is altijd een erg drukken maand. Denk maar aan de start van het schooljaar. Daarnaast is het weer ook iets wisselvalliger dan in mei”, vertelt sportschepen Rudi Goyvaerts.

Welke locaties er tijdens de derde editie aan bod komen, dat wil de schepen nog even geheim houden. “Ik kan je al verklappen dat we dit jaar focussen op waar Boechout bekend voor staat. Dat zijn de vele serres en onze boomgaarden. De andere jaren trokken we vooral naar gebouwen, deze keer trekken we richting de natuur.”

Boechout Trailt heeft een parcours van vijf en eentje van tien kilometer. Voor kinderen is er een speciaal parcours van één kilometer. Inschrijven kan van 23 maart tot en met 6 mei. Wie inschrijft voor 16 april, krijgt een exclusief sportshirt cadeau.