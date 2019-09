De Schone van Boskoop heeft gloednieuw interieur: “Dit geeft een boost aan het restaurant” ADA

17 september 2019

19u14 0 Boechout Het bekende Boechoutse restaurant De Schone van Boskoop heeft een volledig nieuw interieur. De filosofie van het restaurant blijft ongewijzigd: werken met lokale seizoensgroenten. Het decor is hedendaagser geworden.

“Een nieuwe setting geeft meteen ook een nieuwe boost aan het restaurant”, vertelt eigenaar en chef-kok Wouter Keersmakers. “Het voelt moderner en strakker aan dankzij de nieuwe hogere ramen, de LED-verlichting en de zwarte muren. Zelfs ons plafond is zwart nu. Dat zorgt voor meer sfeer want vroeger was het hier soms te helder.”

Ook de tafelschikking is iets anders. Zo zijn de tafels naar het midden van het restaurant verschoven zodat het geheel veel ruimer aanvoelt. “En dat terwijl er nog altijd evenveel volk binnen kan”, aldus de chef-kok. Door de setting komt de grote muurschildering meteen ook beter tot zijn recht.