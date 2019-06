Dat verdient een toost: wijndomein Oud Conynsbergh stelt na 5 jaar wachten trots eigen rosé voor David Acke

19 juni 2019

14u06 0 Boechout De wijnbouwers van Wijndomein Oud Conynsbergh hebben er tot 5 jaar na de aanplant van de wijnstokken op gewacht, maar nu kunnen ze trots hun eerste rosé voorstellen. Tijdens het wijnfeest op zondag 23 juni zullen wijnliefhebbers bij de molen in Boechout de nieuwe rosé (gamay) én de auxerrois wijnen van de derde oogst van het domein kunnen proeven.

De derde oogst van het domein was uitzonderlijk. Dankzij de warme zomer van 2018 moesten de wortels van de wijnranken erg diep op zoek naar water. En laat dat nu net een voordeel zijn. Hoe dieper de wortels moeten reiken, hoe intenser de smaak en hoe meer finesse de wijn mee krijgt. De voorbije weken bottelden de wijnbouwers alvast 1.000 liter auxerrois, 1.000 liter auxerrois cuvée en 1.000 liter gamay (rosé). Goed voor 3.000 liter Boechoutse witte en rosé wijn.

Hij geurt naar frambozen, met een hint van banaan en een florale toets. Je proeft de fijne zuurtjes van rood fruit Lode Van den Brande

“Deze Boechoutse rosé is een droge vin gris, uitermate geschikt als aperitief of om te drinken op een zonnig terras. Honderd procent verkregen van gamay druiven, familie van de pinot noir. Hij geurt naar frambozen, met een hint van banaan en een florale toets. Je proeft de fijne zuurtjes van rood fruit”, vertelt Lode Van den Brande over de nieuwste telg in het assortiment van Wijndomein Oud Conynsbergh. “Bij de lunch combineer je deze rosé bijvoorbeeld erg goed met schaaldieren, rauwe zalm met dille of pasta met zeevruchten. De wijn laat zich een jaar bewaren bij 10 graden.”

De wijnliefhebbers in Boechout en omstreken kunnen zich nu al verlekkeren op nog meer wijnen uit eigen streek. Het blijft immers niet bij deze nieuwe rosé, de gekende auxerrois wijnen en Boechoutse Sterke. Later dit jaar lanceert Oud Conynsbergh nog een chardonnay, een blanc de noirs, een pinot noir en zelfs een mousserende wijn. “Ook een dessertwijn staat op de planning, maar daarvoor is er een drietal jaar geduld nodig.” Het wijnveld aan de Mussenhoevelaan werd onlangs uitgebreid met 3.000 plantjes pinot blanc en 1.000 stuks muscat.

Wijnfeest

Op zondag 23 juni organiseren de Boechoutse wijnvrienden van domein Oud Conynsbergh hun derde wijnfeest. Om 11 uur gaat het feest van start met een aperitiefconcert door strijkkwartet Casco Phil Soloist. Daarna heeft een selectie van hippe foodtrucks voor elk wat wils. Naar goede gewoonte worden er in de namiddag van 14 tot 18 uur doorlopend rondleidingen gegeven door de wijngaard en het machinepark. “Uiteraard kan je tijdens het wijnfeest proeven van de nieuwe rosé (gamay) én de auxerrois wijnen. Geïnteresseerden zullen de wijn kunnen aankopen tegen democratische prijzen”, besluit Van den Brande.