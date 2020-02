Dak van loods waait weg in Vremde PLA

16 februari 2020

Het dak van een loods aan de Grotehoeveweg in Vremde (Boechout) is zondagavond weggewaaid door de storm. De brandweer kwam ter plaatse en vreesde even dat er nog personen in het gebouwtje waren. De hulpverleners raakten via een stukgeslagen raam binnen. Er was niemand in het gebouw of in de vlakbijgelegen woning.

De schade aan de loods is groot. Het dak is voor meer dan de helft vernield. Van de muur achteraan zijn ook heel wat stenen naar beneden gekomen.