Culinair festival Konfijt dit jaar in teken van eerste uitgave ‘Ons Kookboek’ ADA

09 september 2019

14u39 0 Boechout Zondag 10 november vindt in de Appelkantstraat in Boechout de vierde editie plaats van Konfijt, een unieke mix van muziek en gastronomie. Konfijt is van alle goede dingen in het leven genieten: pure muziekperformances gemixt met verfijnde gerechten.

Het thema van deze editie is de eerste uitgave van ‘Ons Kookboek’ uit 1927 van de ‘Boerinnenbond’, de voorloper van de KVLV. Sinds de eerste druk, in 1927, zijn er 2,5 miljoen exemplaren van verkocht, waardoor dit het meest verkochte Vlaamse kookboek is. Een aantal topchefs wordt uitgedaagd om recepten uit ‘Ons Kookboek’ te vertalen naar de hedendaagse keuken.

Bezieler van Konfijt en chef van De Schone Van Boskoop Wouter Keersmaekers: “Opnieuw tekenen heel wat sterrenchefs present in een sterk culinair programma met kookduels en kookdemo’s. Het publiek kan de gerechten proeven van onder andere Filip Slangen (Tafeltje Rond), Huibrecht Berends (Bún), Frédéric Chabbert (Dôme), Thijs Vervloed (La Colette) en Sander Goossens (Domestic). Met het Boechoutse arbeidszorgcentrum Het Karwei pakken we uit met groenten in klassieke weckpotten, naar aloude traditie.”

Het muzikale programma wordt verzorgd door onder andere Spinvis, Mauro Pawlowski & Floris Derycker, Pascal Deweze, And They Spoke in Anthems en The Antler King. Wim Lybaert (De Columbus) en Cathérine Vandoorne (De Madammen) presenteren Konfijt en zorgen voor entertainment. Konfijt vindt dit jaar opnieuw plaats in de Appelkantstraat. Nieuw is het unieke decor van de Evangelische Kerk. De kerk wordt omgetoverd tot een gezellige club waar de muziekoptredens en kookdemo’s plaatsvinden.