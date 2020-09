Coach Eddy Faus (Oxaco) weet wat hem te hem te doen staat: “Opnieuw ploeg bouwen en jongeren integreren” Dirk Bogaerts

20 september 2020

20u38 0 Boechout Oxaco (TD1) kijkt weer vooruit. Na een campagne met meer downs dan ups, begint de collegeploeg met opgeladen batterijen aan een nieuw hoofdstuk. Coach Eddy Faus wil zijn ploeg snel en attractief basketbal laten spelen. De spelerskern kreeg alvast een grondige facelift.

Een seizoen om vlug te vergeten. Buiten een paar uitschieters kwam Oxaco vorig seizoen nooit echt op dreef. Door blessures was het puzzelen voor de kampioen van het seizoen 2018-2019. Van een déjà-vu wil coach Eddy Faus nog niet spreken. Want een ideale voorbereiding is het nu ook niet. Eerst werd het team doorkruist met een geval van Covid-19. En in een oefenwedstrijd tegen Antwerp Giants kon de Oxacocoach niet rekenen op een viertal spelers. Jens Hendrickx (neusbreuk), Joppe Bouckaert (hernia), Gregory Nau (rug) en last but not least Mark De Meyer (ziek), stonden niet op het wedstrijdblad. “Dat kwam de jongeren goed uit. Een aantal eerstejaars van de U21 hebben zich meermaals kunnen tonen”, stelt coach Eddy Faus. ”Daar willen we dit jaar naartoe. Eigen jeugdproducten integreren en opnieuw bouwen aan een ploeg. Het is onze doelstelling om attractief en snel basketbal te brengen. Dat dit niet onmiddellijk tot resultaten gaat leiden, is in deze fase niet het allerbelangrijkste. Ik zie ons liever pieken in de play-offs. Het verleden heeft geleerd dat de prijzen aan de meet worden uitgedeeld. Wat heb je eraan om de reguliere competitie te domineren, om uiteindelijk achter te blijven met lege handen.”

Capenberg Center

In Capenberg Center staat het te gebeuren. Na twee jaar Sportpark Sneppenbos keren heel wat fanionteams terug naar het vertrouwde nest in Boechout. Niet iedereen verhuist mee. Verschillende jeugdploegen blijven hun activiteiten verderzetten in Sneppenbos. “Voor de sfeer is dit geen slechte zaak. Maar ook de clubkas gaat er goed bij varen. Sneppenbos is een mooi complex, maar kwam qua ambiance niet altijd tot zijn recht. Deze beslissing werd genomen uit financieel oogpunt”, weet Faus.

Beker van België

Grote ambities koestert Oxaco niet in de Beker van België. Groepswinst is toch de bedoeling met Gistel Oostende en Ninane op de menukaart. “Ik coach altijd om te winnen. Maar eerlijk gezegd: onze prioriteiten liggen op een ander vlak. De nieuwe bekerformule oogt erg mooi. Bereik je de poulefase waarin de eersteklassers zijn onderverdeeld, dan wacht je een loodzwaar programma. Dan vrees ik voor een weerbots in de competitie, zeker voor de teams uit TD1”, aldus Eddy Faus. Oxaco werkte het voorbije weekend twee bekerwedstrijden af. Zaterdag won het nipt van Gistel met 79-77. In Ninane ging het zondag ten onder: 85-81. De collegploeg heeft zijn lot nog in eigen handen. Wint het op de laatste speeldag van Gistel, dan stoot het door naar de volgende ronde, waar Melsele wacht. Mogelijk versterkt de club zich nog met een vijf-speler.

Kern: Jens Hendrickx, Alexander Gomes, Nick Celis, Sam Van Hoey, Joppe Bouckaert, Vince van Cleemput, Hannés Reichardt, Gregory Nau, Vincent Peeters, Mark De Meyer, Bert Van De Broek, Kevin Wanet, Alexy Cools