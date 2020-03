Carpoolparking staat zo goed als leeg emz

28 maart 2020

16u58 8 Boechout Door de coronacrisis ligt ook de gemeente Boechout er verlaten bij. Zelfs de carpoolparking aan de eindhalte van tramlijn 15 bleef afgelopen zaterdag zo goed als leeg.

Ook de inwoners van de gemeente Boechout zullen door de coronamaatregelen minstens tot en met zondag 19 april zoveel mogelijk binnen moeten blijven. Dat heeft een grote impact op het straatbeeld: pleinen en straten blijven vrijwel leeg. Dat is ook het geval voor de Park and Ride, hoewel de parking in normale omstandigheden vol staat met auto’s van mensen die van daaruit de bus of tram richting Antwerpen nemen.