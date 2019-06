Buurtbewoners niet opgezet met komst tankstation ADA

11 juni 2019

16u14 0 Boechout Buurtbewoners zijn niet opgezet met de aanvraag tot een omgevingsvergunning van Gabriëls & Co nv om op de Provincieweg 290 in Boechout een nieuw tankstation te bouwen. Hiervoor moeten een aantal bomen gerooid worden.

Buurtbewoners uitten hun ongenoegen met een groot protestbord. “Ik denk dat het belangrijk is om zoveel mogelijk bezwaar aan te tekenen”, klink het bij de buurtbewoners. “Ze moeten zo diep graven, dat er ook effect kan zijn op de andere bomen die wél blijven staan.” Ook verwijst de buurt naar de reeds verschillende aanwezige tankstations in de buurt. “Er zijn er op zich voldoende in Boechout. En die locatie nog eens extra opzadelen met verkeersbewegingen brengt nog meer risico met zich mee.”

Ook Groen-Gangmaker is tegen

Ook Groen-Gangmaker ziet de komst van een tankstation niet zitten. Schepen Kris Swaegers ziet verschillende redenen. “In de eerste plaats is het enorm jammer dat een klein bosje gerooid zal worden voor de komst van een tankstation. Je rooit bomen die net CO2 opnemen om die te vervangen door een plek waar je fossiele brandstoffen verkoopt”, zegt Swaegers. Bovendien stelt ook Swaegers zich de vraag of Boechout nood heeft aan nog een tankstation. “In een straal van 2,5 kilometer zijn er al vier waar je overigens nooit moet aanschuiven.” Tot slot ziet Swaegers problemen rond verkeersveiligheid. “Wie wil tanken, zal twee maal een populair fietspad moeten kruisen. Bovendien zal een tankstation nog meer verkeer lokken naar een nu al erg drukke verkeersas. Wat ons betreft komt dat tankstation er dus niet.”

De aanvraag ligt tot en met 2 juli ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van deze dienst of op afspraak.