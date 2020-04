Burgemeester van Boechout Koen T’Sijen roept op tot samenhorigheid in open brief: “Samen sterk tegen corona” ADA

03 april 2020

09u47 0 Boechout In een open brief roept burgemeester van Boechout Koen T’Sijen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en strikt de maatregelen tegen het coronavirus op te volgen. “Onze strijd is nog niet gestreden.” T’Sijen doet zijn oproep naar aanleiding van het mooie weer dat voorspeld wordt de komende dagen: “Neem je verantwoordelijkheid.”

Boechouts burgemeester Koen T’Sijen heeft in een open brief opgeroepen de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan strikt op te volgen. T’Sijen is dagelijks betrokken bij het crisisoverleg en laat weten dat de strijd tegen het virus nog niet gestreden is. “Vanuit mijn dagelijkse betrokkenheid bij het crisisoverleg vraag ik iedereen om onze gezamenlijke inspanningen niet te verknoeien door te vroeg de teugels los te laten. Onze strijd tegen corona is nog niet gestreden.”

Mooi weer

T’Sijen doet zijn oproep naar aanleiding van het mooie weer dat de komende dagen voorspeld wordt. Bij heel wat mensen zal de verleiding groot zijn om toch buiten te komen om van het zonnetje te genieten. “De zon doet ons deugd. Maar als je een wandeling of een fietstocht maakt, blijf de sociale afstand ten opzichte van elkaar respecteren. Wees hoffelijk voor elkaar. Het grootste risico dat we lopen is dat het aantal besmettingen weer sterker gaat toenemen, meer mensen ernstig ziek worden en de druk op de ziekenhuizen verder stijgt. Niemand wil dat deze periode langer moet duren, dan nodig”, schrijft burgemeester T’Sijen.

In Boechout zijn er op dit moment veertien bevestigde coronapatiënten. Veertien te veel, vindt T’Sijen. “Er mogen er geen mee bij komen. Toon iedereen dat je verantwoordelijk kan zijn en dat ze je kunnen vertrouwen. Spreek niet op straat of in parken af met elkaar, maar gebruik je creativiteit om contact te houden met familie, vrienden of een eenzame buur … via sociale media, een telefoontje of een brief.” De burgemeester sluit af met een gevoel van samenhorigheid. “Samen sterk tégen corona. Iedereen rekent op elkaar.”

Lees hieronder de volledige brief van burgemeester Koen T’Sijen.

“Lieve mensen allemaal,

Na weken van bijna ‘lockdown’ roep ik als burgemeester nog eens op om ook de komende weken alle regels die de overheid oplegt voluit te respecteren. Vanuit mijn dagelijkse betrokkenheid bij het crisisoverleg vraag ik iedereen om onze gezamenlijke inspanningen niet te verknoeien door te vroeg de teugels los te laten. Onze strijd tegen corona is nog niet gestreden. Meer dan 1000 mensen zijn in ons land al heengegaan. Elke dag worden we geconfronteerd met de helse beelden uit o.a. Italië en Spanje. Ze moeten ons scherp houden. Zo ver mag het hier niet komen.

De komende dagen voorspelt men mooi weer, met zelfs zomerse temperaturen. De zon doet ons deugd. Maar als je een wandeling of een fietstocht maakt, blijf de sociale afstand ten opzichte van elkaar respecteren. Wees hoffelijk voor elkaar. Het grootste risico dat we lopen is dat het aantal besmettingen weer sterker gaat toenemen, meer mensen ernstig ziek worden en de druk op de ziekenhuizen verder stijgt. Niemand wil dat deze periode langer moet duren, dan nodig.

Iedereen kan drager zijn van het virus en het doorgeven aan een zwakkere persoon. Jouw gezondheid en die van je familie en vrienden is kwetsbaar. Iedereen kan zelf voorzichtig zijn. Was regelmatig je handen, nies in je zakdoek en respecteer de fysieke afstand van minstens 1,5 m. Het is heel eenvoudig en het werkt. Doe het, alléén al uit heel veel respect voor al die mensen die nu voor ons zorgen, in welke levensbelangrijke en dienstverlenende sector ook.

In Boechout zijn er op dit moment 14 bevestigde covid-19 besmettingen. 14 te veel, maar er mogen er ook geen meer bij komen. Laat ons een voorbeeld zijn voor de anderen: toon iedereen dat je verantwoordelijk kan zijn en dat ze je kunnen vertrouwen. Spreek niet op straat of in parken af met elkaar, maar gebruik je creativiteit om contact te houden met familie, vrienden of een eenzame buur … via sociale media, een telefoontje of een brief.

Ik weet dat het moeilijk is op dit ogenblik en nog moeilijker gaat worden, maar samen kunnen we het. En als we het samen volhouden, gaat iedereen elkaar ook sneller kunnen terugzien, zoals vroeger. Samen sterk tégen corona. Iedereen rekent op elkaar.”