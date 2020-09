Boechoutse vrijwilligers en andere ‘coronahelden’ geëerd met kunstwerk ‘High Five’op Jef Van Hoofplein ADA

26 september 2020

13u19 2 Boechout De Prijs voor de Culturele Verdienste ging in 2019 naar alle Boechoutse vrijwilligers. Op vraag van de gemeente maakte Bart De Coninck, alias Bartholomeus DC, het kunstwerk High Five als eerbetoon. Het beeld werd plechtig onthuld en krijgt een vaste plek aan het Jef Van Hoofplein.

Boechout reikte in 2019 de Prijs voor de Culturele Verdienste uit aan alle vrijwilligers in de gemeente. Die vrijwilligers stonden, samen met andere ‘coronahelden’, ook centraal tijdens de Week van de Duurzame Gemeente, van 18 tot en met 25 september. Daarin heeft Boechout met een opvallende fotocampagne en een gedicht van Marc Tritsmans haar ‘coronahelden’ in de bloemetjes gezet.

Als afsluiter van de Week van de Duurzame Gemeente én als eerbetoon aan alle Boechoutse vrijwilligers, onthult de gemeente het kunstwerk High Five, in aanwezigheid van burgemeester Koen T’Sijen, schepenen Kris Swaegers en Els Augustinus, enkele lokale helden, kunstenaar Bartholomeus DC en afgevaardigden van de adviesraden.

“Dat vrijwilligers zo belangrijk zijn, hebben we de laatste maanden meer dan ooit ervaren. Zij zijn de bouwstenen van onze samenleving, ze zorgen ervoor dat we ons in deze vreemde tijden nog meer verbonden voelen met elkaar. Zowel in het verenigingsleven, in buurten, in straten als in de culturele, sportieve of sociale sector zetten zij zich voor anderen in”, zegt burgemeester T’Sijen.