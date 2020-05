Boechoutse gemeenteraad maandag live te volgen ADA

20 mei 2020

14u07 0 Boechout In de strijd tegen het coronavirus is het nog steeds belangrijk om afstand te houden waar mogelijk. Daarom zullen de 23 leden van de Boechoutse gemeenteraad op maandag 25 mei weer digitaal en vanuit hun eigen ‘kot’ vergaderen. De gemeenteraad zal dit keer ook live te volgen zijn.

“De gemeenteraad van 27 april ging al online door, waarbij alle raadsleden van thuis uit konden deelnemen. Dat verliep vlot. Alleen was die vergadering niet openbaar”, vertelt voorzitter Ria Van Den Heuvel. “Daar hebben we nu verandering in gebracht. De gemeenteraad van komende maandag zullen we livestreamen zodat iedereen mee kan volgen. Zo zorgen we ervoor dat onze gemeenteraad zelfs in coronatijden openbaar is, zoals normaal gezien altijd het geval is.”

De online vergadering zal net zoals vorige maand via een digitaal platform gebeuren. Om als inwoner alles mee te volgen, zal je de dag zelf naar www.boechout.be moeten surfen waar je via een link wordt doorverwezen naar de livevideo van de gemeenteraad.

Om de goede werking te garanderen, heeft Ria Van Den Heuvel haar voorzittersrol opnieuw doorgegeven aan schepen voor ICT, Philip Verstappen. Hij heeft in zijn professionele leven veel ervaring met digitaal vergaderen.