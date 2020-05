Boechoutse fietsers geven gemeente goede punten in Vlaams fietsrapport ADA

26 mei 2020

18u18 0 Boechout De Fietsersbond en Vlaamse Stichting Verkeerskunde zijn nog steeds op zoek naar de Fietsgemeente en -stad 2020. Omdat 414 mensen de online enquête voor Boechout invulden, kreeg de gemeente nu een rapport van al die resultaten. In dat fietsrapport behaalt Boechout een mooie score van 88,8 op 100.

In Boechout vulde 3,12 procent van de inwoners in oktober de publieksbevraging in van de verkiezing Fietsgemeente en -stad 2020. Dat is het hoogste percentage van alle negen genomineerde steden en gemeenten. Omdat Boechout zoveel beoordelingen had, heeft de gemeente nu een rapport gekregen van al die 414 resultaten.

Uit het fietsrapport blijkt dat Boechout op de goede weg is. Het toont namelijk een totaalscore van 88,8 procent. Dat is, na Zutendaal met 89,2 procent, ruim boven alle andere scores. Verder is het rapport ingedeeld in drie subcategorieën. Op ‘beleving’ (aangenaam fietsen, comfort, veiligheid voor ouderen en kinderen …) scoort Boechout 4,4 op 5. Op ‘infrastructuur’ scoort ze 4,5 op 5 en ook op ‘communicatie’ scoort Boechout een mooie 4,5 op 5.

In de categorie kleine steden en gemeenten met minder dan 20.000 inwoners haalde Boechout dus samen met Zutendaal en Ravels een nominatie binnen om Fietsgemeente 2020 te worden. Het is nu aan een professionele jury om ter plaatse te gaan onderzoeken wie de titel het meest verdient. De winnaar wordt uitgeroepen tijdens het Fietscongres op dinsdag 6 oktober.