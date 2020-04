Boechoutse bib start afhaaldienst ADA

03 april 2020

13u25 0 Boechout Sinds de maatregelen tegen het coronavirus van kracht zijn, is de Boechoutse bib gesloten. Maar voor alle boekenliefhebbers is er nu goed nieuws: de bib start vanaf maandag 6 april met een afhaaldienst. Leden kunnen online boeken bestellen en ze op een afgesproken tijdstip afhalen.

Omdat iedereen in deze periode zoveel mogelijk thuis moet blijven, is er veel tijd om te lezen of films te kijken. Maar net nu zijn de bibliotheken gesloten. Net als in veel andere Vlaamse gemeentes start de bib van Boechout daarom met een afhaaldienst. “Om tegemoet te komen aan de nood aan boeken en films, maken we het nu mogelijk om materialen te reserveren en af te halen. Zo willen we de Boechoutenaren de kans geven wat nieuwe boeken en films in huis te halen”, vertelt diensthoofd Tine Van de Looverbosch.

Website

Via het aanvraagformulier op de website van de bib kunnen mensen een pakketje van maximaal vijf materialen bestellen en ze daarna op een afgesproken tijdstip afhalen. “We laten in de bib slechts één lener tegelijk toe om zijn of haar pakketje af te halen. We vragen ook aan iedereen om steeds de regels rond social distancing te respecteren. En uiteraard is het niet de bedoeling naar de bib te komen als je je ziek voelt”, legt Tine uit.

Ook burgemeester Koen T’Sijen, bevoegd voor het bibliotheekbeleid, is blij dat de Boechoutenaren weer boeken en films kunnen ontlenen. “Met dit aanbod willen we er ook voor zorgen dat kinderen blijven lezen en dus geen leesachterstand oplopen tijdens de schoolvrije coronaperiode. Maak dus gebruik van de afhaaldienst, zeker voor kinderen”, roept hij op.