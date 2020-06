Boechout zet lokale helden in de kijker tijdens Week van de Duurzame Gemeente ADA

18 juni 2020

13u07 0 Boechout De gemeente Boechout heeft beslist om dit jaar opnieuw deel te nemen aan de Week van de Duurzame Gemeente van 18 tot 25 september. Dit jaar wil Boechout alle helden van de coronacrisis in de bloemetjes zetten.

Tijdens de vorige editie van de Week van de Duurzame Gemeente namen 95 gemeenten deel en werd Mooimakers in de kijker gezet. Dit jaar krijgen de helden van de coronacrisis alle aandacht. “De corona-epidemie heeft ons het belang van solidariteit, verbondenheid en duurzaamheid nog meer doen inzien. We willen respect en dankbaarheid brengen voor het engagement en de betrokkenheid van vele mensen tijdens deze crisis. Ik vind het belangrijk dat we dat met zoveel mogelijk gemeenten samen doen, als het ware als een soort nationaal huldemoment”, vertelt burgemeester Koen T’Sijen (PRO).

Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente staan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties centraal, die dit jaar vijf jaar bestaan. Dat gaat over armoede, honger in de wereld, gendergelijkheid en dus ook goede gezondheid en welzijn. Het is dat aspect dat dit jaar extra belicht zal worden.

Els Augustinus (PRO), schepen van Gezondheid: “De zorgverleners en de andere essentiële beroepen hebben, bovenop hun gewone takenpakket, zeer veel inzet en flexibiliteit getoond. Er waren de vele vrijwilligers die zorgzaam en verbindend klaarstonden voor ondersteunende acties. Al die mensen verdienen een dikke pluim! Daarom zullen we hen extra bedanken. Maar het mag niet bij een bedankje blijven. De gezondheid van iedereen is het allerbelangrijkste en daar kan de lokale overheid op heel veel terreinen aan meewerken.”

Meer informatie over de actie vind je op www.duurzamegemeente.be/