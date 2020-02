Boechout zet helden in de bloemetjes: “glimlach naar elkaar, dat is de gemakkelijkste brug die je kan bouwen” ADA

07 februari 2020

10u06 1 Boechout De Boechoutse Miecke Rutges en Lierse held Christoff De Winter werden door het gemeentebestuur van Boechout in de bloemetjes gezet voor hun inzet. Miecke om haar grenzeloze inzet als vrijwilliger, Christoff omdat hij een man redde uit zijn wagen op een spoorwegovergang.

Elk jaar beloont de gemeente een Boechoutenaar die zich als vrijwilliger inzet en meewerkt aan de gemeenschapsvorming. De lijst van verenigingen, adviesraden en werkgroepen waarin Miecke Rutges haar steentje bijdraagt is eindeloos. De GROS, KVLV, werkgroep Wapenstilstand zijn er maar enkele. Met veel enthousiasme zet ze zich in voor de gemeente en pleit ze voor meer verbondenheid, warmte en solidariteit.

“Al veertig jaar ben ik vrijwilliger in de gemeente en ook daarbuiten”, vertelt Miecke die erg verrast was dat ze in de bloemetjes gezet werd. Misschien zelfs een beetje onwennig. “Ik treed niet graag op de voorgrond”, geeft ze stilletjes toe. “Liever heb ik dat het project waarvoor ik me inzet in de belangstelling komt.” Maar dat neemt niet weg dat ze ontzettend blij is met de erkenning die ze krijgt. “Hopelijk zet het andere mensen aan om zich ook in te zetten voor anderen. Want dat is waarom ik het doe: mensen verbinden.”

In haar dankwoord nam ze de tijd om haar man te bedanken. “Het vraagt wel heel wat inspanningen. Zo ben ik weinig thuis. Ik ben mijn man enorm dankbaar dat hij me dit gunt. Al weet hij ook wel wat het inhoudt omdat hij zich ook veel inzet voor anderen”, gaat Miecke verder. Voor wie weinig tijd heeft, heeft Miecke nog een gouden tip. “Glimlach naar anderen, dat is de eenvoudigste brug die je kan bouwen en iedereen kan het.”

Ook Christoff De Winter uit Lier verdient een medaille. Hij verrichte eind oktober 2018 een heldendaad door een automobilist die was vastgereden op de spooroverweg in de Alexander Franckstraat te redden. Christoff die toevallig in de buurt was, zag de auto op de overweg staan en twijfelde geen seconde. Hij trok de chauffeur uit zijn wagen. Net op tijd: enkele tellen later werd de auto geramd door een aanstormende trein.