Boechout viert haar sportkampioenen en sportlaureaten ADA

22 januari 2020

10u41 0 Boechout Op vrijdag 7 februari zet Boechout haar sportkampioenen en -laureaten weer in de bloemetjes tijdens Feest van de Sport. Iedereen met een hart voor sport is welkom om mee te komen vieren.

Iedereen die gebeten is door sport moet vrijdag 7 februari in Boechout zijn. Niet alleen sporters, maar ook supporters, begeleiders, familie en vrienden zijn welkom op het Feest van de Sport.

Die avond viert de gemeente alle sporters die in 2019 kampioen zijn geworden in hun discipline en worden ook de sportlaureaten gehuldigd. Tussendoor kan iedereen genieten van een sportieve surprise act.

“De Boechoutse sportverenigingen zetten zich dagelijks in om mensen van alle leeftijden leuke en sportieve momenten te laten beleven. Ze dragen bij aan het sociale netwerk dat veel Boechoutenaren met elkaar verbindt. Daarom vinden we dat zij, en ook alle individuele sporters, wel eens een feestje verdienen”, vertelt schepen van Sport Rudi Goyvaerts.

Iedereen met een hart voor sport is welkom vanaf 19.30 uur in zaal De Sneppe, Sportpark Sneppenbos in Boechout. Om 20 uur begint de huldiging en vanaf 21.30 uur barst het feest los tijdens de afterparty. De inkom is de hele avond gratis.